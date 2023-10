El escritor y dramaturgo noruego Jon Fosse ganó el Premio Nobel de Literatura

Autor de novelas, uentos, poesía, libros infantiles, ensayos y obras de teatro fue galardonado por "su prosa innovadora y por dar voz a lo que no se puede decir".

"Hoy es uno de los dramaturgos más interpretados en el mundo y también ha sido cada vez más reconocido por su prosa", agregó la Academia sobre el escritor que emergió como dramaturgo en la escena europea con su obra "Alguien va a venir".

Fosse reveló que se enteró que había sido distinguido con el galardón cuando "iba conduciendo por el campo, hacia el fiordo al norte de Bergen, en Noruega", dijo Mats Malm, Secretario Permanente de la Academia Sueca, tras el anuncio.

"Tuvimos la oportunidad de empezar a hablar de cuestiones prácticas y de la semana del Nobel en diciembre", añadió.

Escribir como un acto musical

Nacido en Haugesund, Noruega, hace 64 años, su primera obra, "Rojo, negro", no está traducida al español. Una de sus obras más recientes es "Mañana y tarde", que cuenta la historia de la vida de un personaje llamado Johannes de la cuna a la tumba.

De su obra se destacan "Trilogía" es otro de sus libros traducidos al castellano: reúne tres breves novelas en las que Fosse relata una trágica historia de amor en la Noruega rural, y "Septología", na novela en siete partes y varios volúmenes, en la que el autor busca detalles de la sociedad que son ignorados, pero que son relevantes.

Libros Jon Fosse.jpg

El estilo literario de Fosse es muy curioso: no suele usar puntos, solo comas. “Puede que lleve a la página mi bagaje de mal músico. Para mí escribir es escuchar, es un acto más musical que intelectual. En un texto la forma debe ser extremadamente exacta, cada coma, cada cambio está medido para que al leer puedas sentir las olas, un latido, y el cambio de ritmo según avanza la trama. Esta unidad entre forma y contenido es necesaria. Con la escritura ocurre igual que con un ser humano: no se puede separar el alma del cuerpo, un cadáver no es una persona”, comentó al diario El País de España en 2019.

Fanático confeso de las obras del español Federico García Lorca, Fosse es uno de los autores más importantes en la actualidad, con un corpus de obras que ha sido traducido a 40 idiomas desde su debut en 1983 con "Raudt, svart" ("Rojo, negro". Desde entonces ha escrito más de cincuenta obras entre teatro, novela, poesía y ensayo.

El escritor era hasta ahora uno de los infaltables candidatos recurrentes al Nobel y su nombre había circulado estos días en los rankings de apuestas junto a otros como la china Can Xue, la rusa Liudmila Ulítskaya, el británico Salman Rushdie y el rumano Mirca Cartarescu.