Ed Sheeran, llega a la corte federal en Nueva York el jueves 27 de abril de 2023. Se esperaba que Sheeran testificara el jueves, negando las acusaciones de que su exitosa canción "Thinking Out Loud" robó el clásico soul de Marvin Gaye "Let's Get It On". " (Foto AP/Seth Wenig)