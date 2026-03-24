Alerta en el Servicio Meteorológico Nacional: temen por despidos que dejen "a ciegas" a la población

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no resiste más recortes, así lo advierten meteorólogos ante la preocupación por el recorte del 20% del personal. “No es sólo por si hace calor, sirve para planificar con la matriz productiva de Argentina. Si no hay pronóstico del tiempo quedamos a ciegas” , sostuvo la Carla Gulizia , presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos en LT8 .

Alertados por un plan de “modernización”, el Centro Argentino de Meteorólogo exigió terminar con los recortes sobre el servicio que tiene más de 150 años controlando el clima y las variables meteorológicas del país. “Es la pérdida de puestas de trabajo y la de la seguridad nacional y planificación económica” , planteó Gulizia ya que el grupo de personal apuntando por el gobierno sería “el cuerpo de observadores y especialistas técnicos que miden las variables de la atmósfera que se mencionan todas las mañanas: temperatura, precipitación, viento, humedad y entre otras”.

“Un recorte no es sólo me pongo una campera, salgo con el paraguas o va a hacer calor, sino también para planificar en distintos sectores como el agro, todo lo que es la matriz productiva agropecuaria, la minería, la gestión de energía y de recursos hídricos, la planificación en cuencas hídricas y actividades recreativas o de turismo ”, señaló Gulizia y expuso el alcance, muchas veces perdido por el habitual pronóstico, del SMN.

Según datos oficiales, el Servicio Meteorológico Nacional comenzó 2026 con 992 empleados , 713 bajo convenio colectivo de trabajo, 260 mediante otras modalidades de contratación y 19 por fuera de cualquier convenio. Si se lo comprara con noviembre de 2023, la pérdida es de un 15%. Ahora bien, si sobre la base de 2026 se aplica un recorte, corren riesgos casi 200 empleados.

Personal calificado

El Servicio Meteorológico Nacional fue uno de los organismos del Estado, dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, más golpeados desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Sólo en la primera oleada de despidos que propuso la administración libertaria se contabilizaron 70 trabajadores menos, a eso hay que sumar, según Gulizia, "la desmotivación de todo el personal, que se fue yendo producto de las condiciones laborales y los bajos salarios”.

Según los cercanos al SMN, no se trata de despidos similares a otros organismos del Estado. Al descuido de los sectores productivos mencionados, Gulizia planteó que los recortes llegarían a los trabajadores del Sistema de Alerta Temprana, que adelanta temporales y recomienda resguardo a la población. “Si no hay pronóstico del tiempo quedamos a ciegas”.

Carreras en la Universidad Nacional de Buenos Aires, La Plata o San Luis quedarán relegadas. Tecnicaturas en meteorología o cursos certificados por el SMN perderán adeptos. Una cadena de valor que va perdiendo trabajadores. Lo que fue una actividad de 24 horas durante los 365 días del año, en cada una de las estaciones, paso a paso “va perdiendo el turno noche y es muy peligroso porque trae errores en el seguimiento de eventos meteorológicos o siniestros, que por falta de mediciones, por ejemplo, perjudican al reclamo al seguro”, explicó la presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos.

Plan de modernización

Una transición en el Servicio Meteorológico Nacional lleva dos años, según los estándares internacionales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU). “Dicen que quieren modernizar o automatizar el Servicio Meteorológico Nacional y la realidad es que estas medidas están lejos de eso”, remarcó Gulizia.

Para llevar ese proceso, durante dos temporadas, dependiendo de cada variable, se debe trabajar en simultáneo. Por un lado, el sistema analógico vigente, por otro el sistema automático a implementar. “No es que se despide al observador, se desenchufa un sistema y se conecta otro. El gobierno quiere directamente despedir sin ninguna estrategia asesorada por personal idóneo”, dijo Gulizia. El proceso de estaciones automáticas es desarrollado por otros países, pero todos atravesaron un proceso de transición

Los meteorólogos iniciaron un plan de lucha que comenzó con una manifestación a mediados de marzo y que seguirá con acciones culturales en torno al SMN, un organismo creado por Domingo Faustino Sarmiento, que fue conducido por las Fuerzas Armadas sobre fines del siglo XIX y que en 2007 pasó a la órbita del Ministerio de Defensa de la Nación.