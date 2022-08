El curioso y entretenido hilo de Twitter viral al que aportaron cientos de usuarios

La comunidad de Twitter suele autoproclamarse como la mejor entre todas las demás en las redes sociales. Allí no hay rostros bonitos ni filtros que engañen a la gente. "Twitter es servicio" , dicen orgullosos sus usuarios que celebran cada vez que encuentran soluciones o respuestas en los famosos hilos de la red del pajarito. Pero no siempre lo que se proveen son réplicas a dudas de la gente. Muchas otras veces se pueden encontrar hilos con información valiosa en algunos casos y en otras entretenida.

Así, en una nueva edición de "Twitter es servicio", se viralizó un tweet con datos absurdos pero curiosos. "Decidme un dato absurdo que os sepais que no sirva para mucho. Así aprendo algo" , comenzó un usuario español al que se le sumaron cientos.

Una de las respuestas más virales fue acerca del surgimiento del signo de interrogación. "Antes se terminaban las frases interrogativas con la palabra 'quaestio', se fue simplificando a 'qo' y después la 'o' pasó a ponerse debajo de la 'q' hasta convertirse en '?'", explicó una usuaria.

https://twitter.com/NikSamotracia/status/1556605592030138369 El signo de interrogación viene porque antes se terminaban las frases interrogativas con la palabra "quaestio", se fue simplificando a "qo" y después la "o" pasó a ponerse debajo de la "q" hasta convertirse en "?"

Jajajaja, me resulta curiosísimo. — Niké de Samotracia (@NikSamotracia) August 8, 2022

Luego, otro apuntó contra los simpáticos roedores Quoakka que, al parecer, abandonan a sus crías ante la amenaza de un depredador.

https://twitter.com/xian_2011/status/1556611067412971525 Los Quokka son unos roedores que como mecanismo de defensa contra los depredadores, les lanzan a sus crías como distracción. Nadie lo diría viéndolos pic.twitter.com/I0to5Lsrx4 — El calvo con copa (@xian_2011) August 8, 2022

Entre los más curiosos destaca la decisión de Apple de no permitir a los villanos usar IPhones para no dañar su imagen o que la famosa imagen que conocemos de Machu Picchu no es exactamente la que se ve en las fotos, sino que se trata de la que está enfrente, Huayna Picchu.

https://twitter.com/smv__/status/1556637660894085127 La montaña que normalmente vemos en las fotos del Machu Picchu no es curiosamente Machu Picchu (montaña vieja), sino Huayna Picchu (montaña nueva). Machu Picchu sería la montaña DESDE donde se echa la foto. pic.twitter.com/yWXIqFUI71 — (@smv__) August 8, 2022

https://twitter.com/ElBadiablo/status/1232740256002297858 ¿Sabías qué? Apple no permite que los villanos en las películas usen Iphones. Así que si estás viendo una película de misterio, el malo es el que no tiene Iphone.#TheMoreYouKnow — Edgar Allan Joe (@ElBadiablo) February 26, 2020

En otro nivel, con una información que tiene que ver con la física un usuario explicó a qué temperatura hierve el agua dependiendo a qué altura respecto del nivel del mar te encuentres. En la misma línea, @marisavidilla_ detalló sobre el paso del tiempo en Venus.

https://twitter.com/Rutapiedecampo/status/1556661447035420673 El agua hierve a 100º, pero solo a nivel de mar, cada 300 metros de altura hace falta 1º menos para que hierva. Así que en Logroño hierve a 99º, en Madrid a 98º, en Soria a 97º, en la cima del Mulhacén a unos 88º y en la del Everest a unos 70º. Por si tienes que cocer un "buebo". — A pie de campo (@Rutapiedecampo) August 8, 2022

https://twitter.com/MarisaVidilla_/status/1007395184651497474 Venus es el planeta rarito del sistema solar. No solo gira al revés sino que tarda más en girar sobre sí mismo que alrededor del sol. Así que, allí, un día dura más que un año, caris. pic.twitter.com/vjv1DGfYSZ — Marisa Vidilla (@MarisaVidilla_) June 14, 2018

Finalmente, una de las mayores aportantes a este hilo de curiosidades, cerró con un dato tan inédito como inesperado: El croissant no es francés. "El croissant no lo inventaron los franceses. Lo hicieron los vieneses para celebrar una victoria contra los turcos. De ahí la forma de media luna", expresó.