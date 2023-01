El cemento de la antigua Roma y su secreto para resistir dos mil años

Las majestuosas estructuras de la antigua Roma han sobrevivido durante milenios, un testimonio de la inteligencia de los ingenieros romanos, que perfeccionaron el uso del cemento u hormigón. Sí: el hormigón no es una creación moderna, sino de la Antigüedad romana. Su secreto se perdió en el caos de la caída de Roma bajo los bárbaros y no fue hasta el siglo XX que se redescubrió la fórmula. Pero el cemento moderno no dura más de un siglo, mientras que el romano aún resiste en pie. El templo del Panteón, en el centro de Roma, sirve para demostrarlo, pero hay cientos de construcciones a lo largo de Italia y el Mediterráneo que demuestran la durabilidad del cemento romano.