Drama en Uruguay: las reservas de agua potable se acabarán en una semana o diez días

La situación de sequía que vive Uruguay no tiene precedentes y los pronósticos no son alentadores. Autoridades del gobierno de Uruguay informaron este martes que sus reservas de agua potable están al 1,8% y que podrían acabarse dentro de una semana o diez días, lo que los obliga a recurrir al Río de la Plata para abastecerse, a pesar de los elevados porcentajes de sal que contiene. Por lo pronto, desde el Instituto de Meteorología de Uruguay (Inumet) señalaron que no se esperan precipitaciones de consideración a corto plazo sino que, como mínimo, deberán esperar hasta la primavera.