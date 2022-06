Dieron por muerto a El Noba y L-Gante se indignó: "Es una falta de respeto"

L-Gante, colega y amigo de El Noba, expresó su enojo ante la versión falsa que echó a rodar el medio porteño. Consultado en El Trece si se había podido comunicar con la familia del artista, dijo: “Recién estaba chequeando otros canales y cualquier cosa". Habló sin poder ocultar la indignación que le causaba el incidente.

FURr_9sWYA05jWP.jpg Crónica dio por muerto a El Noba y estaba con vida, tal como confirmó la familia.

Después de que se conociera la desmentida de a familia de El Noba, L-Gante que tenía planeado ir a ver a la familia al hospital. "La primera en saber eso sería la familia y creo que llegaría el dato", añadió sobre el rumor, y siguió: "Me imagino que es re feo para la familia. Es una falta de respeto y está bien preguntarlo antes”.

¿Qué es la fama para L-Gante?

L-Gante aseguró que, pese a la fama, trata de llevar una vida normal. “A mi no me gusta esconderme. Siempre estoy acá, estoy afuera, en la plaza, voy a comprar, voy al supermercado del barrio", dijo el creador de la Cumbia 420, y agregó: "A mí nadie me dice nada, no tengo ningún problema”.

También habló sobre los problemas económicos del país. “Siempre voy por el lado de ayudar. Lo comprendo porque quizás conozco un poco lo que es estar bien, pero más conozco lo que es estar mal. Por eso siento empatía y si te falta algo y te puedo dar una mano, lo haré”, contó el creador del “Abecedario”. .

L-Gante se disculpó con la China Suárez

Esta semana surgió un entredicho entre Eugenia “China” Suárez y L-Gante, después de que, a su regreso de Europa, el cantante de cumbia se sorprendiera de que la actriz hubiera grabado un tema, “El juego del amor”, con el Celli. El video de la canción tuvo alto impacto en los servicios musicales por streaming.

L-Gante contó que se comunicó con la artista luego de leer el tuit que le dedicó. “Yo no entiendo nada. Yo venía de España”, lanzó el músico y agregó: “El mareo, como quizá la joden también un poco, el comentario de la gente en las redes… Capaz que reaccionó de una manera medio extraña".

Además, aseguró que él le mandó un mensaje para pedirle disculpas: “Le dije 'disculpame si te ofendí´ y todo bien”, reveló. Y explicó: “Le mandé un mensaje para dejar mi parte. Todo perfecto, no hay drama” y, aunque no quiso dar más detalles, aseguró que la ex “Casi ángeles” le respondió y que no descarta grabar un tema con ella.