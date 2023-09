Las Garzas de Miami hicieron su desembarco en la costa oeste de los Estados Unidos por primera vez desde que Messi se presentó formalmente como jugador del Inter Miami, donde miles de fanáticos con camisetas albicelestes, mezcladas con la tradicional rosa y negra del conjunto de Fort Lauderdale, aguardaron en las inmediaciones del recinto del ex Banc of California Stadium, en las cercanías del histórico Coliseo de Los Ángeles.

Una gran cantidad de celebridades del deporte y el espectáculo norteamericano no quisieron perderse una nueva función del ex Barcelona. No podían faltar las estrellas de la NBA, como la leyenda de Los Ángeles Lakers Magic Johnson (también co-propietario de LAFC), quien estuvo presente en el estadio junto a LeBron James, figura actual de la franquicia púrpura y dorada. También estuvo James Harden, base de los Philadelphia Sixers, dueño minoritario del Houston Dynamo, próximo rival del Inter en la final de la Lamar Hunt US Open Cup, a disputarse el 27 de septiembre en Miami.