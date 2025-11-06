El Ensamble Municipal de Vientos presenta "Música de acá" con grandes figuras locales Pablo Pino, Lolo Luciani, Evelina Sanzo, Mercedes Borrell y Eugenia Craviotto cantarán junto al ensamble en el Teatro La Comedia, con entrada libre y gratuita. 6 de noviembre 2025 · 11:35hs

El Ensamble Municipal de Vientos de Rosario presenta un nuevo espectáculo el próximo sábado 8 de noviembre, a las 20, en el Teatro La Comedia (Mitre 958), con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad, la formación ofrecerá un recorrido sonoro que fusiona lo mejor del rock argentino, el tango y el folclore, reinterpretados con la fuerza y la riqueza tímbrica de sus vientos, y con la participación especial de cinco voces emblemáticas de la escena rosarina: Pablo Pino (Cielo Razzo), Lolo Luciani (Fluido), Evelina Sanzo, Mercedes Borrell y Eugenia Craviotto (Mamita Peyote).

Cada uno de ellos aportará su estilo y energía en versiones únicas de clásicos de la música popular argentina, como “Balderrama”, el tango “Sur”, “Desarma y sangra” de Charly García y muchos más.