El Ensamble Municipal de Vientos presenta "Música de acá" con grandes figuras locales

El Ensamble Municipal de Vientos de Rosario presenta un nuevo espectáculo el próximo sábado 8 de noviembre, a las 20, en el Teatro La Comedia (Mitre 958), con entrada libre y gratuita.
Pablo Pino, Lolo Luciani, Evelina Sanzo, Mercedes Borrell y Eugenia Craviotto cantarán junto al ensamble en el Teatro La Comedia, con entrada libre y gratuita.
En esta oportunidad, la formación ofrecerá un recorrido sonoro que fusiona lo mejor del rock argentino, el tango y el folclore, reinterpretados con la fuerza y la riqueza tímbrica de sus vientos, y con la participación especial de cinco voces emblemáticas de la escena rosarina: Pablo Pino (Cielo Razzo), Lolo Luciani (Fluido), Evelina Sanzo, Mercedes Borrell y Eugenia Craviotto (Mamita Peyote).
Con este encuentro, el Ensamble continúa consolidándose como un espacio artístico abierto a la innovación y al diálogo entre géneros, reafirmando su rol protagónico en la vida cultural de Rosario.
