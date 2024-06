Denuncian estafas por WhatsApp con números internacionales

“Soy Martina de Blue Market Agency”. Buscamos personas de Argentina para publicar reseñas en Google Maps. Por cada revisión, se le pagará automáticamente a través de cualquier cuenta bancaria, incluido CBU. ¿Puedo explicar más sobre el trabajo?”, decía el mensaje proveniente del número indio. Luego, el emisor le ofreció pagarle $1000 por cada reseña, y le aseguró que podría ganar hasta $30000 por día.

Luego que el usuario de la red social X compartiera esta situación, varios cibernautas le respondieron contándole que habían tenido la misma experiencia. Incluso, algunos afirmaron que “aceptaron” el trabajo para ver cómo se desenvolvía la situación y que hasta llegaron a recibir pequeñas sumas de dinero de estos números extranjeros. No obstante, al poco tiempo los ciberdelincuentes trataron de estafarlos.

“A mí me mandaron a darle like a cosas de Mercado (Libre). Tenés que mandarles captura dejando el like y después ellos te transfieren la plata al CBU que le dejaste, recomiendo una billetera virtual pedorra como personal pay. Les saqué $5.000 hasta que después me pidieron que me registre”, le respondió otro usuario, contándole su propia experiencia, en la que salió con saldo positivo. No obstante, si se registraba, podía correr peligro de ser estafado.

Además de ofertas laborales de dudosa procedencia, los teléfonos con prefijos extranjeros suelen enviar mensajes de WhatsApp en los que quieren convencer al receptor de haber ganado algún premio y sorteo. Estos mensajes contienen links que pueden contraer virus. Otra metodología que usan los ciberdelincuentes es hacerse pasar por un familiar que vive en el exterior, para luego solicitar una suma de dinero vía transferencia para poder resolver algún problema, como una enfermedad o una mudanza.

Las recomendaciones generales son nunca pasar ningún dato personal, ni ingresar a ningún link, ya que pueden estar contaminados. Además, bloquear a estos números puede ser una buena opción para restringir todo tipo de contacto.