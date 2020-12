Cuatro jugadores de Vélez envueltos en una denuncia de abuso sexual

En tanto, la policía científica secuestró ropa de cama de varias habitaciones de la vivienda, ubicada en el lote 56 del country Camino Real, que fue alquilada de forma temporaria por el jugador Lucero, de 29 años.

La fiscalía recibió como parte del testimonio de la víctima que además del jugador velezano que alquilaba la vivienda, se encontraban presentes otros tres compañeros, el delantero Ricardo Centurión, el mediocampista Thiago Almada y el defensor Miguel Brizuela.

Si bien ninguno de los cuatro jugadores fue mencionado como el autor de la agresión sexual, Centurión tiene antecedentes por un hecho similar ocurrido en mayo de 2017 cuando una exnovia lo denunció por violencia de género, por lo que unos meses después fue desvinculado del club Boca Juniors.

En el caso del marcador central Brizuela, a mediados de junio de este año fue denunciado por ejercer “violencia de género” contra su pareja. Fue acusado de “haber ejercido violencia física”, además de “maltrato verbal y psicológico” hacia Melina Neto. El club lo desafectó entonces de manera transitoria del plantel, al igual que ahora (ver aparte).

Además de este hecho, la víctima y otras jóvenes que la acompañaban también denunciaron que fueron sustraídas sus carteras y pertenencias personales como celulares y billeteras, pero aclararon que los jugadores no estuvieron involucrados en el abuso, aunque sí habrían estado presentes en la vivienda en el momento del hecho. En los testimonios surgió la referencia a un sujeto de apellido Acuña.

La denuncia se realizó a las 0,20 de este viernes. En una primera declaración la mujer nombró a Centurión como parte del encuentro, pero no como quien realizó el abuso. En una segunda, la víctima nombró que otra persona fue la que la atacó, que no sería un jugador del Fortín, pero se habló de complicidad de quienes se encontraban.

“En una habitación abusaron sexualmente (...) No le vi la cara, no sabía quién era. Y después no me acuerdo más nada; me empecé a sentir mal, me mareaba y tenía ganas de vomitar”, dice la denuncia.

Raquel Hermida Leyenda, abogada representante de la víctima, cuestionó que se cite como testigos de los futbolistas: “En principio no deberían tomarle declaración testimonial a ningún jugador de fútbol porque eso sería deslindarlos. Hay que esperar las pericias, hay que esperar que el proceso continúe y después citarlos como testigos. Creo que es impropio y demasiado rápido”, sostuvo.

Agregó: “Si me constituyen como querellante, lo primero que voy a pedir es que no se cite como testigo a nadie hasta que no se tengan las pruebas. Por el momento, la citación de los jugadores me parece, además de innecesaria, un signo de limpiar a los muchachos”.

La abogada confesó que no conocía a su clienta: “No pudimos vernos, conocí su voz llorando. Ella está es shock, muy nerviosa. Su nombre salió en todos lados y está mal, se sintió revictimizada. No está en condiciones para hablar. Pide el tiempo necesario para poder hacerlo”.

De acuerdo con la denuncia, el abuso a la joven habría tenido lugar dentro de una de las habitaciones. A la reunión habrían asistido seis hombres y 20 mujeres.

En la dependencia policial dio su testimonio una amiga de la víctima, una mujer porteña de 36 años. La testigo habló de diversos encuentros sexuales que ocurrieron en la casa y dijo que en un momento se dio cuenta de que le habían robado su teléfono celular.

En su relato, afirmó que a las 21:45 buscó a su amiga, que estaba supuestamente en el piso de arriba. Recorrió la casa sin encontrarla, habló de una puerta cerrada, luego abierta. Describió a la víctima “desmayada en la cama junto a una jarra de plástico” con el sospechoso calvo y robusto junto a ella. La testigo estaba convencida de que su amiga había sido abusada. Así, comenzó a gritar. Otras chicas subieron a auxiliarla.

“Todos fueron cómplices, todos sabían lo que pasaba”, dijo la amiga de la víctima. Hermida Leyenda dijo que la testigo sigue manteniendo su declaración que se hizo pública y que anoche iba a tener una reunión con ella.

También habló una testigo que describió a ese Acuña desde su físico hasta su vestimenta: “Había un masculino de contextura robusta, gordo y pelado, que yo vi que estaba abusando de ella. Estaba con bermuda de jeans”, declaró.

El abogado de Vélez Sarsfield, Mariano Lizardo, se presentó en la fiscalía de San Isidro.

No jugarán hoy

Vélez Sarsfield emitió un comunicado en el que aclaró que sus futbolistas Ricardo Centurión, Thiago Almada, Juan Martín Lucero y Miguel Brizuela “no están denunciados ni imputados” en la investigación que tramita la Fiscalía de Género de San Isidro, a cargo de Laura Zyseskind. “Ningún jugador del plantel profesional se encuentra denunciado ni imputado en la causa pertinente, al momento de elevar el presente comunicado”, informó el club de Liniers. Pese a ello, los cuatro jugadores “no serán tenidos en cuenta” para el partido contra Patronato de Paraná desde las 19.20, por la sexta fecha, en la que Vélez se jugará la clasificación. “La Justicia tomará declaración testimonial a los futbolistas para colaborar”, explica en otro párrafo el comunicado.