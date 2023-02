Cuatro casos más de gripe aviar y el Senasa trata de extremar el control

Las muestras fueron tomadas por los agentes del Centro Regional Patagonia Norte del Senasa, quienes acudieron a la zona tras una notificación efectuada por guardaparques del Parque Nacional Laguna Blanca.

De esta forma, de las más de 100 notificaciones recibidas por el Senasa hasta anoche, son nueve los casos confirmados en aves silvestres y de traspatio (cinco en Córdoba, uno en Salta, uno en Santa Fe —Villa Cañás—, uno en Jujuy y el restante en Neuquén).

El gobierno nacional resolvió extremar los controles sanitarios en los pasos fronterizos y el resto del territorio nacional para intentar contener el avance de la gripe, que de ingresar en el circuito comercial puede generar fuertes pérdidas a la cadena de producción avícola.

Así se resolvió luego de un encuentro entre el ministro de Economía, Sergio Massa, con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo; la presidenta del Senasa, Diana Guillén; y el vicepresidente de ese organismo, Rodolfo Acerbi.

Vale recordar que en los países de la región, se han detectado casos en los circuitos comerciales de Bolivia y Perú; en aves silvestres o traspatio en Uruguay y Chile y Paraguay, y casos sospechosos, sin confirmar positivos, en Brasil.

Programa de detección

“Vamos a llevar adelante, por un lado, un programa de detección con la inversión del Estado para compensar al productor que tenga que denunciar la situación de algún animal que, de alguna manera pierde, con algún sistema de aumento de personal, dotación, infraestructura, logística”, señaló Massa.

“Hay tecnología en el Senasa a los efectos de garantizar que de una manera cierta y efectiva tengamos los próximos cuatro meses un programa coordinado de barrera sanitaria que nos permita que nuestra producción siga abasteciendo normalmente a mercados internos e internacionales”, agregó el ministro antes de precisar que “la producción aviar representa más de 350 millones de dólares de exportaciones y un solo caso en el proceso productivo pone automáticamente frente al proceso de suspensión de esas exportaciones”, señaló Massa.

En este contexto, el ministro anunció el destino de 1000 millones. de pesos.

“Vamos a llevar una inversión de más de 1000 millones de pesos para garantizar calidad sanitaria de nuestros productos, abastecimiento del consumo de todo lo que es producto avícola-huevo y pollo en nuestros supermercados y, también, para garantizar que el trabajo argentino que seguimos vendiendo al mundo lo podamos seguir vendiendo normalmente”, agregó el funcionario.

También habló, entre otros funcionarios, Bahillo, quien prometió una compensación para quienes pierdan sus aves.

“Vamos a compensar económicamente la reposición de estas aves porque queremos transmitir tranquilidad y también para que aquellas familias que vean aves afectadas con sintomatología o diagnóstico no tenga temor en comunicar o difundir”, dijo.

Bahillo comunicó una inversión de más de $900 millones que “comprende equipamiento en laboratorio, insumos de laboratorio, equipamiento de movilidad, refuerzo en recursos humanos para poder tener más control y presencia territorial”.

La Argentina no había presentado la enfermedad antes. El gobierno remarcó que “mientras la influenza aviar se encuentre en aves silvestres y de traspatio, la Argentina podrá preservar el estatus sanitario, y el normal flujo de exportaciones”.

Sobre este tema se había pronunciado Bahillo en declaraciones radiales: “Entendemos que no [que no habrá trabas], porque los tratados comerciales establecen que si la enfermedad está en las aves silvestres, pero no ingresa en los ciclos productivos, si no ingresa en los establecimientos avícolas, no habría restricciones comerciales”. “Las nuevas medidas se suman a las ya implementadas”, cerró el funcionario.