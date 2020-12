La más barata entre las vacunas candidatas es, sin duda, la desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que cuesta unos 3 euros (4 dólares) por dosis. Se ha probado con una eficacia del 70%, ciertamente inferior a la de los otros candidatos mencionados, pero que puede aumentar hasta el 90% dependiendo de la dosis. Su coste y facilidad de distribución (puede ser transportada en condiciones de refrigeración estándar y administrada en los centros de salud existentes) la convierten en un candidato en el que se depositan grandes esperanzas.

Varios gobiernos han anunciado su intención de distribuir la vacuna anti COVID-19 gratuitamente a sus ciudadanos, como Bélgica y Japón, pero esto está lejos de ser una opción para todas las economías del mundo. Por lo tanto, las vacunas más baratas que se mantienen estables a temperaturas más altas deberían desempeñar un papel crucial para poner fin a la pandemia en algunas partes del mundo.

Otros aspectos a tener en cuenta y que influyen en el valor de cada vacuna son: su eficacia, las limitaciones de distribución y almacenamiento. Algunas vacunas, por ejemplo, necesitan ser almacenadas a bajas temperaturas, como la Pfizer/BioNTech (-70°C) o Moderna (-20°C), mientras que otras pueden ser almacenadas a temperaturas de refrigeración de entre 2 y 8°C, como la desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

¿Cuántas dosis per cápita de la vacuna anti COVID-19 adquirirá cada país?

Pfizer/BioNTech y Moderna han presentado una solicitud de autorización para poder distribuir su vacuna contra la Covid-19 en Europa ante la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Se prevé que la Agencia emita su decisión sobre la vacuna de Pfizer y BioNtech el 29 de diciembre y sobre la vacuna de Moderna el 12 de enero. Si los datos de eficiencia y seguridad presentados por estos fabricantes son suficientes, Europa podría contar con vacunas en las próximas semanas.

A la espera de este lanzamiento comercial de las vacunas contra la COVID-19, ya se han reservado 9.800 millones de dosis en todo el mundo, según los datos recopilados por la Universidad de Duke. Varios países ya han hecho grandes pedidos de vacunas y la Unión Europea está entre los mayores compradores. Los 27 países de la UE han pedido 1.425 millones de dosis de vacunas para cerca de 448 millones de personas, es decir, algo más de tres dosis por cada europeo. Estados Unidos, que actualmente suma más de 13,5 millones de casos registrados de coronavirus, ya ha pedido 1.010 millones de dosis, es decir, 3 dosis per cápita. En América Latina, Chile cuenta con 4,6 dosis per cápita, mientras que Brasil, que es el tercer país del mundo más afectado por la pandemia, con más de 6,3 millones de contagios, cuenta con 0,9 dosis per cápita.

Cabe señalar que COVAX, la coalición de 172 países que busca garantizar el acceso equitativo mundial a la vacuna anti COVID-19 para que esta no sea sólo para los países ricos, ya ha obtenido 700 millones de dosis.

Fuentes: Statista / Financial Times / Ministerio de Salud de Rusia / ONU / Eurostat