Crimen de Lucio Dupuy: "Quiero verles las caras a las asesinas de mi nieto"

"Esto se sobrelleva gracias al apoyo de la gente, pero realmente lo siento cuando se cierran las puertas del frente de mi casa y quedamos solos, en familia. Ahí es muy jodido de verdad. La soledad y pensarlo a él y lo que sufrió es muy duro, horrendo", sostuvo el abuelo de Lucio, el chico que llegó en grave estado al Hospital Evita de La Pampa. Lo había llevado su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la novia, Abigail Páez, hoy acusadas del crimen.

Lucio, de cinco años, falleció en el hospital a causa de una terrible golpiza. Las mujeres afirmaron entonces que ladrones habían atacado al chico pero luego se supo que era mentira.

Ramón y su esposa, Silvia, pidieron estar presentes cuando se pronuncie el veredicto del juicio por el crimen de su nieto. "Queremos estar ahí adentro para verles las caras a las asesinas cuando escuchen la sentencia", sostuvo.

La fiscal Verónica Ferrero solicitó la pena de prisión perpetua para las dos acusadas por homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio del niño de cinco años. Consideró que está probado que ellas "agredieron físicamente, en forma conjunta", a Lucio el 26 de noviembre de 2021, entre las 17.30 y 19.40, en la casa en la que vivían en Santa Rosa, La Pampa, y sostuvo que la autopsia confirmó que existió un maltrato físico mantenido en el tiempo y que los peritajes acreditaron reiterados abusos sexuales.

La querella, en representación del padre de Lucio, consideró que las acusadas también deben ser condenadas por el agravante de odio de género.

"Sé que él me perdonó"

Las dos acusadas hablaron en la última audiencia del juicio, el pasado martes. "A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé para ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. A Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio", afirmó Magdalena Espósito.

Su pareja, Abagaíl Páez, sostuvo: "No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Sé que él me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar".