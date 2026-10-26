La Capital | Economía | DREI

Dónde se paga menos Drei en el Gran Rosario: las diferencias entre localidades

Fray Luis Beltrán y Puerto General San Martín tienen la menor alícuota general, mientras Funes se destaca en industria. Un informe de Fundación Apertura advierte sobre el peso de adicionales y mínimos

26 de octubre 2026 · 16:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
Rosario se ubica en un tramo intermedio de la tabla elaborada por Fundación Apertura.

Rosario se ubica en un tramo intermedio de la tabla elaborada por Fundación Apertura.

Fray Luis Beltrán y Puerto General San Martín tienen la menor alícuota general del Derecho de Registro e Inspección (Drei) entre las localidades relevadas del Gran Rosario, con una tasa de 5 por mil sobre los ingresos brutos. Les sigue Timbúes, con 5,25 por mil, mientras que Rosario se ubica en un tramo intermedio, con 6,5 por mil. Sin embargo, cuando la comparación se concentra en la industria, Funes presenta la alícuota más baja, del 3 por mil. Los datos surgen de un informe de la Fundación Apertura, que advierte que los adicionales y los pagos mínimos pueden modificar de manera significativa la carga que afrontan las empresas.

El trabajo relevó las ordenanzas tributarias de 19 jurisdicciones, incluidas Santa Fe y Rafaela como referencias provinciales, para aportar elementos a la discusión de los presupuestos y las normas impositivas de 2027. La principal conclusión es que no alcanza con mirar la alícuota publicada, también hay que considerar el sector de actividad, los fondos obligatorios y los mínimos que cada municipio exige pagar.

Puerto General San Martín y Timbúes aparecen entre las localidades con esquemas de menor carga para la actividad general. Fray Luis Beltrán comparte la alícuota general más baja, pero aplica un tratamiento diferente a la industria y la construcción, que tributan 8 por mil. Esa diferencia muestra que una localidad puede resultar favorable para el comercio y, al mismo tiempo, más costosa para producir.

Las localidades con mayor carga

En el extremo de mayor carga general se ubican Alvear y Villa Gobernador Gálvez. En ambos casos, los adicionales obligatorios elevan el monto final por encima de lo que indica la tasa nominal. Alvear aplica una alícuota de 6,5 por mil, pero suma un 15% sobre el Drei por la tasa de atención médica organizada, lo que lleva la carga efectiva a cerca de 7,48 por mil. En tanto, en Villa Gobernador Gálvez, los fondos adicionales agregan un 10% y elevan la tasa de 6,75 a aproximadamente 7,43 por mil.

Roldán presenta otra particularidad. Su alícuota general es de 6,5 por mil, pero sube a 7,5 por mil cuando la facturación anual alcanza los $140 millones. Según señala el informe de Fundación Apertura, ese umbral permanece sin actualizar desde 2021 y equivale a ventas mensuales de unos $11,7 millones. Por eso, el estudio sostiene que gran parte de las pymes queda alcanzada por la tasa superior, sin un tratamiento diferencial para la industria.

Impacto en el sector fabril

Para las actividades manufactureras, Funes encabeza la comparación con una alícuota de 3 por mil. Le sigue Rafaela, con 3,5 por mil, mientras que Puerto General San Martín, Timbúes, San Lorenzo y la ciudad de Santa Fe aplican una tasa industrial de referencia de 5 por mil. El relevamiento aclara que existen tratamientos específicos según la actividad y la ubicación de las plantas.

Rosario, en cambio, no cuenta con una alícuota industrial diferencial general, las fábricas tributan 6,5 por mil. Para la fundación Apertura, esa característica y el peso de los mínimos para las pymes con diez o más trabajadores constituyen las principales desventajas de la ciudad frente a otras localidades de la región.

Los pagos mínimos son, precisamente, uno de los factores que más alteran la comparación. En un caso testigo de una metalúrgica con 30 trabajadores, el estudio calculó que General Lagos exigiría un mínimo mensual de unos $5,4 millones, equivalente al 21,8 por mil de las ventas consideradas. En Rosario, una empresa de servicios con 12 trabajadores queda alcanzada por un mínimo de $320.860 mensuales.

El estudio de Fundación Apertura cuestiona que los pisos estén vinculados con la cantidad de personas ocupadas, porque pueden elevar la carga incluso cuando la facturación no acompaña. En ese sentido, propone reemplazarlos por criterios relacionados con los ingresos o la superficie.

Diferencias en la gastronomía

La gastronomía muestra las mayores diferencias entre localidades. Bares y restaurantes tienen una alícuota de 5 por mil en Fray Luis Beltrán y Puerto General San Martín, frente al 15 por mil de Funes y el 18 por mil de Capitán Bermúdez. En Pérez, la tasa del 20 por mil asciende al 20,6 por mil al incorporar el adicional obligatorio. Para Rosario, el informe calcula una carga del 7,5 por mil, incluida la contribución al Ente Turístico Rosario.

También en este rubro los mínimos pueden cambiar el resultado. Aunque Timbúes aplica una alícuota de 5,25 por mil, el piso para restaurantes ronda los $520.000 mensuales, un monto que puede resultar determinante para los establecimientos pequeños.

El trabajo distingue, además, la situación de los grandes complejos agroexportadores. Las localidades portuarias del norte combinan tasas relativamente bajas para la actividad general con cuotas fijas o mínimos elevados para esas instalaciones. Como las escalas y los criterios de encuadre son diferentes, sus montos no permiten una comparación directa entre plantas de distinto tamaño.

>> Leer más: La industria santafesina cayó 1,9% en agosto y acumula una baja de 3,3% en 2026

De cara a 2027, la Fundación Apertura propone transparentar los adicionales, establecer una alícuota industrial de referencia del 5 por mil, actualizar los umbrales de facturación y acordar criterios comunes entre municipios. También advierte sobre las dificultades para acceder a la información, no encontró ordenanzas vigentes publicadas en nueve localidades y, en otras cuatro, no pudo convertir los mínimos a pesos por falta del valor actualizado de los módulos.

El relevamiento se concentra en el Drei y no incluye la Tasa General de Inmuebles ni otros tributos municipales. Fundación Apertura señaló que sus resultados permiten comparar este componente del costo fiscal, aunque no representan la totalidad de la carga que enfrenta una empresa.

Noticias relacionadas
Gremios del transporte fluvial participaron de la sesión de parlamentarios del Norte grande.

Gremios rechazan la desegulación del transporte fluvial

La Fiat Titano se produce en la fábrica que Stellantis tiene en Ferreyra, Córdoba.

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

Sala llena. El viernes 30 de octubre llega una nueva edición del congreso de agronegocios de Agroeducación.

Cartelera económica: congreso de agronegocios en la Bolsa

El Banco Central compró u$s 42 millones el viernes y acumuló u$s 270 millones en la última semana. Sigue la demanda de cobertura en el mercado.

El riesgo país cierra otra semana con tendencia alcista

Las más leídas

Balón de Oro 2026: horario, nominados y dónde seguir la transmisión en vivo

Balón de Oro 2026: horario, nominados y dónde seguir la transmisión en vivo

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Central volvió a quedarse sin punta: Boca lo ganó al final ante Independiente y a Newells le vino bien

Central volvió a quedarse sin punta: Boca lo ganó al final ante Independiente y a Newell's le vino bien

Lo último

Dónde se paga menos Drei en el Gran Rosario: las diferencias entre localidades

Dónde se paga menos Drei en el Gran Rosario: las diferencias entre localidades

Cómo preparar focaccia italiana: receta sencilla para hacer en casa

Cómo preparar focaccia italiana: receta sencilla para hacer en casa

Primera C: Central Córdoba y Leones FC buscan seguir en el Torneo Reducido

Primera C: Central Córdoba y Leones FC buscan seguir en el Torneo Reducido

Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984

La Justicia Federal citó a indagatoria a tres exintegrantes de Inteligencia del Ejército por el histórico asalto en el que desaparecieron expedientes clave sobre crímenes de lesa humanidad.

Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984
Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: Estamos indignados
Policiales

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: "Estamos indignados"

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia
Ovación

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos
Información General

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario
Policiales

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Las más leídas
Balón de Oro 2026: horario, nominados y dónde seguir la transmisión en vivo

Balón de Oro 2026: horario, nominados y dónde seguir la transmisión en vivo

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Central volvió a quedarse sin punta: Boca lo ganó al final ante Independiente y a Newells le vino bien

Central volvió a quedarse sin punta: Boca lo ganó al final ante Independiente y a Newell's le vino bien

Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo

Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo

Ovación
Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia
Ovación

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Tapia, entre las críticas, una posible candidatura a diputado y nombres mencionados a reemplazarlo

Tapia, entre las críticas, una posible candidatura a diputado y nombres mencionados a reemplazarlo

Central no baja los brazos: arde la tabla anual y se viene un partido clave por el título

Central no baja los brazos: arde la tabla anual y se viene un partido clave por el título

Policiales
Engaño y puñaladas a traición: juzgan con pedido de perpetua a joven acusado por un crimen
Policiales

Engaño y puñaladas a traición: juzgan con pedido de perpetua a joven acusado por un crimen

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: Estamos indignados

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: "Estamos indignados"

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión

Dos detenidos por el crimen de un muchacho en la zona de Vía Honda

Dos detenidos por el crimen de un muchacho en la zona de Vía Honda

La Ciudad
Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984
La Ciudad

Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984

Rosario Tech Week creció un 86% y duplicó sus sedes en la segunda edición

Rosario Tech Week creció un 86% y duplicó sus sedes en la segunda edición

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista: No podíamos tener las rutas como las dejaron

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista: "No podíamos tener las rutas como las dejaron"

Rosario recibió más de 120.000 visitantes y la ocupación hotelera llegó al 97%

Rosario recibió más de 120.000 visitantes y la ocupación hotelera llegó al 97%

Cristina celebró la reelección de Lula: Felicidades al pueblo brasileño y al compañero presidente
El Mundo

Cristina celebró la reelección de Lula: "Felicidades al pueblo brasileño y al compañero presidente"

Lula: Participé de muchas elecciones y nunca vi tanta mentira
El Mundo

Lula: "Participé de muchas elecciones y nunca vi tanta mentira"

Rosario recibió más de 120.000 visitantes y la ocupación hotelera llegó al 97%
La Ciudad

Rosario recibió más de 120.000 visitantes y la ocupación hotelera llegó al 97%

Con transmisión en vivo, se conocerá la sentencia en el juicio por Ivana Garcilazo
Policiales

Con transmisión en vivo, se conocerá la sentencia en el juicio por Ivana Garcilazo

Uber: Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Uber: "Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal"

El Polo de la Niñez se inaugura el 30 de octubre y funcionará desde noviembre
La Ciudad

El Polo de la Niñez se inaugura el 30 de octubre y funcionará desde noviembre

Se derrumbó un entrepiso en un bar de Paraná: el estado de salud de los heridos
La Región

Se derrumbó un entrepiso en un bar de Paraná: el estado de salud de los heridos

La experiencia de Uruguay frente a las nuevas exigencias del mercado de carne
Agro

La experiencia de Uruguay frente a las nuevas exigencias del mercado de carne

Karina Milei, Santilli y Caputo llegan a Rosario para participar de la Expo Rigi
Política

Karina Milei, Santilli y Caputo llegan a Rosario para participar de la Expo Rigi

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día
La Ciudad

Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez
Policiales

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez

Festival Bandera: recuperaron siete celulares robados durante el evento
Policiales

Festival Bandera: recuperaron siete celulares robados durante el evento

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional
Política

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional

La Calle Recreativa festejó sus 16 años con una convocatoria récord pese al frío
La Ciudad

La Calle Recreativa festejó sus 16 años con una convocatoria récord pese al frío

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres
Policiales

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura
La Ciudad

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 
La Ciudad

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 

Cambio de hábito: caen las ventas de combustible y avanzan las cargas parciales del tanque

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Cambio de hábito: caen las ventas de combustible y avanzan las cargas parciales del tanque

La revancha de Milei, las señales de Bullrich y las tensiones en Unidos

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La revancha de Milei, las señales de Bullrich y las tensiones en Unidos