Dónde se paga menos Drei en el Gran Rosario: las diferencias entre localidades

Fray Luis Beltrán y Puerto General San Martín tienen la menor alícuota general, mientras Funes se destaca en industria. Un informe de Fundación Apertura advierte sobre el peso de adicionales y mínimos

Fray Luis Beltrán y Puerto General San Martín tienen la menor alícuota general del Derecho de Registro e Inspección ( Drei ) entre las localidades relevadas del Gran Rosario, con una tasa de 5 por mil sobre los ingresos brutos. Les sigue Timbúes, con 5,25 por mil, mientras que Rosario se ubica en un tramo intermedio, con 6,5 por mil. Sin embargo, cuando la comparación se concentra en la industria, Funes presenta la alícuota más baja, del 3 por mil. Los datos surgen de un informe de la Fundación Apertura, que advierte que los adicionales y los pagos mínimos pueden modificar de manera significativa la carga que afrontan las empresas.

El trabajo relevó las ordenanzas tributarias de 19 jurisdicciones, incluidas Santa Fe y Rafaela como referencias provinciales, para aportar elementos a la discusión de los presupuestos y las normas impositivas de 2027. La principal conclusión es que no alcanza con mirar la alícuota publicada, también hay que considerar el sector de actividad, los fondos obligatorios y los mínimos que cada municipio exige pagar.

Puerto General San Martín y Timbúes aparecen entre las localidades con esquemas de menor carga para la actividad general. Fray Luis Beltrán comparte la alícuota general más baja, pero aplica un tratamiento diferente a la industria y la construcción, que tributan 8 por mil. Esa diferencia muestra que una localidad puede resultar favorable para el comercio y, al mismo tiempo, más costosa para producir.

En el extremo de mayor carga general se ubican Alvear y Villa Gobernador Gálvez. En ambos casos, los adicionales obligatorios elevan el monto final por encima de lo que indica la tasa nominal. Alvear aplica una alícuota de 6,5 por mil, pero suma un 15% sobre el Drei por la tasa de atención médica organizada, lo que lleva la carga efectiva a cerca de 7,48 por mil. En tanto, en Villa Gobernador Gálvez, los fondos adicionales agregan un 10% y elevan la tasa de 6,75 a aproximadamente 7,43 por mil.

Roldán presenta otra particularidad. Su alícuota general es de 6,5 por mil, pero sube a 7,5 por mil cuando la facturación anual alcanza los $140 millones. Según señala el informe de Fundación Apertura, ese umbral permanece sin actualizar desde 2021 y equivale a ventas mensuales de unos $11,7 millones. Por eso, el estudio sostiene que gran parte de las pymes queda alcanzada por la tasa superior, sin un tratamiento diferencial para la industria.

Impacto en el sector fabril

Para las actividades manufactureras, Funes encabeza la comparación con una alícuota de 3 por mil. Le sigue Rafaela, con 3,5 por mil, mientras que Puerto General San Martín, Timbúes, San Lorenzo y la ciudad de Santa Fe aplican una tasa industrial de referencia de 5 por mil. El relevamiento aclara que existen tratamientos específicos según la actividad y la ubicación de las plantas.

Rosario, en cambio, no cuenta con una alícuota industrial diferencial general, las fábricas tributan 6,5 por mil. Para la fundación Apertura, esa característica y el peso de los mínimos para las pymes con diez o más trabajadores constituyen las principales desventajas de la ciudad frente a otras localidades de la región.

Los pagos mínimos son, precisamente, uno de los factores que más alteran la comparación. En un caso testigo de una metalúrgica con 30 trabajadores, el estudio calculó que General Lagos exigiría un mínimo mensual de unos $5,4 millones, equivalente al 21,8 por mil de las ventas consideradas. En Rosario, una empresa de servicios con 12 trabajadores queda alcanzada por un mínimo de $320.860 mensuales.

El estudio de Fundación Apertura cuestiona que los pisos estén vinculados con la cantidad de personas ocupadas, porque pueden elevar la carga incluso cuando la facturación no acompaña. En ese sentido, propone reemplazarlos por criterios relacionados con los ingresos o la superficie.

Diferencias en la gastronomía

La gastronomía muestra las mayores diferencias entre localidades. Bares y restaurantes tienen una alícuota de 5 por mil en Fray Luis Beltrán y Puerto General San Martín, frente al 15 por mil de Funes y el 18 por mil de Capitán Bermúdez. En Pérez, la tasa del 20 por mil asciende al 20,6 por mil al incorporar el adicional obligatorio. Para Rosario, el informe calcula una carga del 7,5 por mil, incluida la contribución al Ente Turístico Rosario.

También en este rubro los mínimos pueden cambiar el resultado. Aunque Timbúes aplica una alícuota de 5,25 por mil, el piso para restaurantes ronda los $520.000 mensuales, un monto que puede resultar determinante para los establecimientos pequeños.

El trabajo distingue, además, la situación de los grandes complejos agroexportadores. Las localidades portuarias del norte combinan tasas relativamente bajas para la actividad general con cuotas fijas o mínimos elevados para esas instalaciones. Como las escalas y los criterios de encuadre son diferentes, sus montos no permiten una comparación directa entre plantas de distinto tamaño.

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De cara a 2027, la Fundación Apertura propone transparentar los adicionales, establecer una alícuota industrial de referencia del 5 por mil, actualizar los umbrales de facturación y acordar criterios comunes entre municipios. También advierte sobre las dificultades para acceder a la información, no encontró ordenanzas vigentes publicadas en nueve localidades y, en otras cuatro, no pudo convertir los mínimos a pesos por falta del valor actualizado de los módulos.

El relevamiento se concentra en el Drei y no incluye la Tasa General de Inmuebles ni otros tributos municipales. Fundación Apertura señaló que sus resultados permiten comparar este componente del costo fiscal, aunque no representan la totalidad de la carga que enfrenta una empresa.