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Hay dos nuevos radares en la ruta a la costa atlántica: dónde están y cuál es la velocidad máxima

Los nuevos dispositivos, colocados en la autovía 2, se suman a decenas de equipos que controlan a miles de autos, especialmente en vacaciones

29 de septiembre 2026 · 15:04hs
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Con dos nuevos radares en la autovía 2

Con dos nuevos radares en la autovía 2, que se desemboca en la costa atlántica, se suman equipos de fiscalización en una de las arterias más transitadas durante las vacaciones de verano.

Cada vez falta menos para las vacaciones de verano y miles de argentinos se preparan para transitar las rutas hacia los principales destinos turísticos del país. En ese grupo se ubica la costa atlántica, a la que se llega rápidamente por la autovía 2, traza sobre la que se colocaron nuevos radares de control de tránsito.

La anteriormente llamada ruta provincial 2, denominada autovía 2 luego de que se incoporaron más carriles de circulación, une la Ciudad de Buenos Aires con la costa atlántica. Por eso, es una de las vías preferidas para viajar por quienes deciden vacacionar y descansar en ciudades como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell o, más al sur, Necochea, Miramar o Monte Hermoso.

El gran caudal de autos que viajan cada verano hacia esos destinos obligó a que las autoridades establezcan dispositivos de control de velocidad. Durante las vacaciones, nunca falta el automovilista que no respeta las normas de tránsito y quiere trasladar el apuro cotidiano a un viaje que, se supone, tendría que ser para descansar. Por eso, desde Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) sumaron dos nuevos equipos de fiscalización.

>> Leer más: Ranking de las rutas de Santa Fe con más radares de velocidad: más del 60% están en corredores nacionales

Dónde están los nuevos radares en la ruta a la costa atlántica

Uno de las nuevos radares en la autovía 2 que llega a la costa atlántica se ubica en el kilómetro 82, mientras que el restante fue colocado poco antes del peaje a la altura de General Conesa.

Los nuevos dispositivos controlan la velocidad de los vehículos, por lo que los autos particulares tendrán que prestar especial atención al momento de pasar por esos lugares.

Pero además, estos equipos también incorporan la posibilidad de controlar las dimensiones de los vehículos y el peso, por lo que también podrá fiscalizar desde autos particulares hasta camiones.

Con estas nuevas incorporaciones, el mapa de radares en la ruta que va hacia la costa atlántica está pendiente de actualización en el sitio oficial de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires. De todos modos, el último archivo disponible permite ver las cámaras que ya estaban colocadas. Al gráfico, se deben sumar el nuevo equipo del kilómetro 82 y el que se encuentra antes del peaje a la altura de General Conesa.

Multas en las rutas a la costa atlántica a octubre

A raíz del reciente aumento en los combustibles, también se incrementaron las unidades fijas (UF) con las que se calculan las multas. Cada UF en la provincia de Buenos Aires corresponde al valor de un litro de nafta súper de la estación de servicio de YPF ubicada en la intersección de las calles 9 y 51, en la ciudad de La Plata. A octubre del 2026, el valor está estipulado en $2.281.

En ese sentido, la tabla con las multas más comunes en las rutas hacia la costa atlántica quedó de la siguiente manera:

  • Mal estacionamiento: entre 50 y 100 UF (de $114.050 a $228.100)
  • Conducir sin patente o seguro: entre 300 y 1.000 UF (de $684.300 a $2.281.000)
  • No utilizar el cinturón de seguridad o casco: entre 100 y 500 UF (de $228.100 a $1.140.500)
  • Pasar un semáforo en rojo: entre 300 y 1.000 UF (de $684.300 a $2.281.000)
  • Circular con la VTV vencida: entre 300 y 1.000 UF (de $684.300 a $2.281.000)
  • Exceso de velocidad: entre 150 y 1.000 UF (de $342.150 a $2.281.000)
  • Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes: entre 200 y 1.000 UF (de $456.200 a $2.281.000)
  • Circular en contramano o por banquina: entre 200 y 1.000 UF (de $456.200 a $2.281.000)

>> Leer más: Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario

Cabe resaltar que en la provincia de Buenos Aires rige la normativa de Alcohol Cero al volante, por lo que en caso de ingerir cualquier cantidad de bebidas alcohólicas antes de conducir va a derivar en un control positivo para el conductor y, por consiguiente, en una multa.

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