La Capital | Información General | monóxido de carbono

Monóxido de carbono: ya hubo 263 intoxicados y 9 muertes en Argentina en lo que va del año

Con la llegada del frío crecieron los casos de intoxicación por monóxido de carbono. Advierten sobre el uso de estufas, hornos y calefactores en ambientes cerrados y mal ventilados

26 de mayo 2026 · 10:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
En lo que va de 2026 hubo 263 casos de intoxicación por monóxido de carbono

En lo que va de 2026 hubo 263 casos de intoxicación por monóxido de carbono

La llegada de las bajas temperaturas volvió a encender la alarma sanitaria. Las intoxicaciones por monóxido de carbono ya provocaron 263 casos confirmados y 9 muertes en Argentina durante lo que va de 2026.

El dato surge del último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, que además advirtió un incremento de casos respecto de los últimos cuatro años para este mismo período. Solo en las últimas siete semanas se registraron 133 nuevos episodios en el país.

Qué provincias tienen más casos

Las regiones Centro y Cuyo aparecen entre las más afectadas.

Según el informe oficial:

  • Buenos Aires registró 71 casos,
  • Mendoza 56,
  • Ciudad de Buenos Aires 23,
  • y Entre Ríos 17.

En algunas jurisdicciones, los contagios superaron entre cuatro y ocho veces los valores esperados para esta época del año.

A nivel nacional, el 64% de los casos corresponde a personas de entre 0 y 39 años y la mediana de edad es de 30 años.

Qué es el monóxido de carbono

El monóxido de carbono (CO) es un gas altamente tóxico que se produce por la combustión incompleta de materiales que contienen carbono, como gas natural, leña, carbón, kerosén y combustibles líquidos.

El principal problema es que no tiene olor, no tiene color, no irrita, y no puede percibirse fácilmente. Por eso suele provocar intoxicaciones dentro de viviendas sin que las personas adviertan el peligro.

>> Leer más: Refuerzan la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que la mayoría de los casos ocurre por: uso inadecuado de calefactores, desperfectos en artefactos, falta de mantenimiento o ausencia de ventilación adecuada.

Cuáles son los síntomas

Los especialistas advierten que muchas intoxicaciones por monóxido pueden confundirse con:

  • gripe,
  • intoxicaciones alimentarias,
  • o cuadros neurológicos.

Los síntomas más frecuentes son:

  • dolor de cabeza,
  • mareos,
  • somnolencia,
  • debilidad,
  • náuseas,
  • vómitos,
  • palpitaciones,
  • dolor de pecho,
  • y pérdida de conocimiento.

En casos graves puede provocar convulsiones, paro cardiorrespiratorio y muerte.

En niños pequeños incluso puede simular cuadros meníngeos debido al llanto persistente, irritabilidad y rechazo del alimento.

Cómo prevenir intoxicaciones

Desde Salud remarcaron que el aumento de casos aparece especialmente durante el invierno porque crece el uso de estufas y calefactores y muchas personas mantienen puertas y ventanas cerradas para conservar el calor.

Entre las principales recomendaciones figuran:

  • mantener siempre ventilados los ambientes,
  • controlar estufas y calefones con gasistas matriculados,
  • no usar hornallas ni hornos para calefaccionar,
  • y no dejar brasas encendidas mientras se duerme.

También advirtieron que una llama amarilla o anaranjada en estufas y hornallas puede indicar una mala combustión y presencia de monóxido.

La aparición de hollín o tiznado en artefactos y paredes también es una señal de alerta.

En caso de una emergencia, olor a gas o inconvenientes en el suministro, hay que comunicarse de inmediato al número gratuito 0800-777-5427 (LGAS), de atención las 24 horas los 365 días del año.

Noticias relacionadas
Liam Flores, el niño que desapareció en febrero del 2025 en una localidad de Córdoba, sigue sin aparecer.

Actualizaron la foto de Lian Flores, el niño desaparecido en Córdoba hace más de un año

Rosario consolida su posición como destino de fin de semana largo.

Cuánto falta para el próximo feriado: junio llega con dos jornadas especiales

europa sufre una inusual ola de calor que bate records en la primavera boreal

Europa sufre una inusual ola de calor que bate récords en la primavera boreal

un terremoto de magnitud 6,7 sacudio la region chilena de atacama

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la región chilena de Atacama

Ver comentarios

Las más leídas

A 10 años del crimen de Cara de Goma, un caso impune en la barra de Central

A 10 años del crimen de Cara de Goma, un caso impune en la barra de Central

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Llega a Rosario Sobredosis de Soda, la banda tributo a Soda Stereo

Llega a Rosario "Sobredosis de Soda", la banda tributo a Soda Stereo

Copa Argentina: Central chocará ante Estudiantes en Córdoba y con horario confirmado

Copa Argentina: Central chocará ante Estudiantes en Córdoba y con horario confirmado

Álbum de la niebla en Rosario: se mantiene baja la visibilidad en rutas de la región

Álbum de la niebla en Rosario: se mantiene baja la visibilidad en rutas de la región

Milei trasladó a las empresas de ómnibus el costo de pasajes de personas con discapacidad

Es un beneficio para algunos enfermos que necesitan trasladarse a otras ciudades o provincias. Cómo es el panorama en Rosario

Milei trasladó a las empresas de ómnibus el costo de pasajes de personas con discapacidad
Detienen a sospechoso por  secuestro extorsivo ligado al narcotráfico en la región
POLICIALES

Detienen a sospechoso por  secuestro extorsivo ligado al narcotráfico en la región

Álbum de la niebla en Rosario: se mantiene baja la visibilidad en rutas de la región
LA CIUDAD

Álbum de la niebla en Rosario: se mantiene baja la visibilidad en rutas de la región

Vialidad pide detalles de la obra al hotelero de Funes para cuando concesionen la ruta
La Ciudad

Vialidad pide detalles de la obra al hotelero de Funes para cuando concesionen la ruta

Asalto a un Rapipago: quisieron abrir una caja fuerte pero llegó primero la Policía
POLICIALES

Asalto a un Rapipago: quisieron abrir una caja fuerte pero llegó primero la Policía

Arranca hoy un paro de semana completa en la UNR y la UTN
La Ciudad

Arranca hoy un paro de semana completa en la UNR y la UTN

Dejanos tu comentario
Las más leídas
A 10 años del crimen de Cara de Goma, un caso impune en la barra de Central

A 10 años del crimen de Cara de Goma, un caso impune en la barra de Central

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Detuvieron a un hombre que llevaba bombas molotov para atacar a su expareja

Detuvieron a un hombre que llevaba bombas molotov para atacar a su expareja

Ovación
Se definen los posibles rivales de octavos de Central: como está cada grupo de la Copa Libertadores
Ovación

Se definen los posibles rivales de octavos de Central: como está cada grupo de la Copa Libertadores

Se definen los posibles rivales de octavos de Central: como está cada grupo de la Copa Libertadores

Se definen los posibles rivales de octavos de Central: como está cada grupo de la Copa Libertadores

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Central: El rival que viene, un estadio a su altura y una localía invicta ante los equipos argentinos

Central: El rival que viene, un estadio a su altura y una localía invicta ante los equipos argentinos

Policiales
Detienen a sospechoso por  secuestro extorsivo ligado al narcotráfico en la región
POLICIALES

Detienen a sospechoso por  secuestro extorsivo ligado al narcotráfico en la región

Asalto a un Rapipago: quisieron abrir una caja fuerte pero llegó primero la Policía

Asalto a un Rapipago: quisieron abrir una caja fuerte pero llegó primero la Policía

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

A 10 años del crimen de Cara de Goma, un caso impune en la barra de Central

A 10 años del crimen de Cara de Goma, un caso impune en la barra de Central

La Ciudad
Álbum de la niebla en Rosario: se mantiene baja la visibilidad en rutas de la región
LA CIUDAD

Álbum de la niebla en Rosario: se mantiene baja la visibilidad en rutas de la región

Vialidad pide detalles de la obra al hotelero de Funes para cuando concesionen la ruta

Vialidad pide detalles de la obra al hotelero de Funes para cuando concesionen la ruta

Cáritas lanza su colecta anual en un contexto de incremento de pedidos de ayuda social

Cáritas lanza su colecta anual en un contexto de incremento de pedidos de ayuda social

Arranca hoy un paro de semana completa en la UNR y la UTN

Arranca hoy un paro de semana completa en la UNR y la UTN

Angelini aseguró que se fue del gobierno de Milei muy bien y muy agradecido
Política

Angelini aseguró que se fue del gobierno de Milei "muy bien" y "muy agradecido"

Detuvieron a un hombre que llevaba bombas molotov para atacar a su expareja
Información General

Detuvieron a un hombre que llevaba bombas molotov para atacar a su expareja

Detuvieron a otro argentino por racismo en Brasil: Puedo llevar una esclava
Información General

Detuvieron a otro argentino por racismo en Brasil: "Puedo llevar una esclava"

Europa sufre una inusual ola de calor que bate récords en la primavera boreal
Información General

Europa sufre una inusual ola de calor que bate récords en la primavera boreal

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la región chilena de Atacama
Información General

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la región chilena de Atacama

Tedeum por el 25 de Mayo: frente a Milei, García Cuerva pidió detener la polarización
POLITICA

Tedeum por el 25 de Mayo: frente a Milei, García Cuerva pidió detener la polarización

Persecución y detenidos en autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá
POLICIALES

Persecución y detenidos en autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá

Javkin: No nos van a parar, no van a detener la grandeza de Rosario
LA CIUDAD

Javkin: "No nos van a parar, no van a detener la grandeza de Rosario"

Deudas tributarias: cómo adherir en línea al plan que prevé 0 % de interés
LA CIUDAD

Deudas tributarias: cómo adherir en línea al plan que prevé 0 % de interés

Violencia de género: un hombre agredió a su pareja y fue detenido con una pistola
Policiales

Violencia de género: un hombre agredió a su pareja y fue detenido con una pistola

Lanzan una advertencia por niebla y escasa visibilidad en la región
LA CIUDAD

Lanzan una advertencia por niebla y escasa visibilidad en la región

25 de Mayo: Milei publicó un video con guiños a Belgrano y con estética Lego
POLITICA

25 de Mayo: Milei publicó un video con guiños a Belgrano y con estética Lego

La autopista a Córdoba sumará otro peaje a la altura de Leones
La Ciudad

La autopista a Córdoba sumará otro peaje a la altura de Leones

Un juez ordenó reducir el valor de los seguros de un plan de ahorro de autos
La Ciudad

Un juez ordenó reducir el valor de los seguros de un plan de ahorro de autos

Federico Pastrana: La estrategia de Caputo choca con una trampa de liquidez
Economía

Federico Pastrana: "La estrategia de Caputo choca con una trampa de liquidez"

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y otros tres en el sorteo especial Mundial
Información general

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y otros tres en el sorteo especial Mundial

Qué puesto tiene Rosario en las ciudades santafesinas con mejor calidad de vida
La Ciudad

Qué puesto tiene Rosario en las ciudades santafesinas con mejor calidad de vida

El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe
Política

El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches
La Región

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches

Acusan a un cuidacoches de extorsionar y atacar autos cerca del Hipódromo
La Ciudad

Acusan a un cuidacoches de extorsionar y atacar autos cerca del Hipódromo