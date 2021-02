Caso Maradona: se filtraron los audios de los hijos del Diez en los que discuten sobre la herencia

Cuatro días después de su muerte, Jana Maradona creó un grupo de Whatsapp que incluía a sus hermanas Dalma, Gianinna, también a Diego Junior y a la mamá de Dieguito Fernando, Verónica Ojeda. La finalidad del grupo era intercambiar opiniones sobre cómo se abordarían diversas cuestiones relacionadas directamente con la desaparición física del astro, como los trámites sucesorios, el destino de sus bienes, la filtración de información a la prensa y el comportamiento de Matías Morla -exabogado de Maradona-, entre otros.

En uno de los audios los hermanos y Verónica Ojeda charlaron sobre la existencia de varias cajas fuertes en las que el ex futbolista guardaba dinero y diversos objetos de valor. Allí, Ojeda comentó: "La caja fuerte que había se la di yo porque era mía. Había dos cajas, una estaba falseada (...). Nos dimos cuenta de que cualquier dedo abría la caja, por eso le traje mi caja que era más grande...".

Exclusivo de LAM: Todo el chat del grupo de los hijos de Maradona cuando se pudrió todo entre ellos

Un tema que fue motivo de largos cruces de mensajes fue la preocupación planteada por el avance de la causa de la muerte del "10" y las filtraciones en los medios. En uno de los audios del 1º de diciembre se la escucha decir a Gianinna: "No se están manejando para nada bien desde la Fiscalía", a lo que Dalma respondió que "en eso estamos de acuerdo y tampoco me deja tranquila lo que puedan llegar a mostrar de la casa de papá de la Fiscalía, que todo esté en la prensa, no sé qué tanto suma a la causa".

"No voy a permitir que este sea un caso para la tele y nos tengan boludeándonos", escribe luego Giannina a lo que su hermana acota: "Todos queremos lo mismo: que se sepa la verdad. Cuidemos las formas y la exposición del caso. Tengo un hijo de 11 años que lee y escucha. No se merece que cualquiera diga que su abuelo se podría haber salvado de haber hecho las cosas distintas".

El abogado Matías Morla, en el ojo de la tormenta

La presencia del letrado Matías Morla en la vida de Maradona fue otro tema abordado en el chat. En una oportunidad, Dalma les planteó a sus hermanos que pretendía realizar en redes sociales una campaña en contra del Morla con el hashtag #¿Dónde está el abogado?. Jana mostró su acuerdo pero aclaró que "primero quiero que esté con las cosas de papá para tener una reunión tranquilas con ellos y que nos digan cómo van a conservar eso. Yo quiero ir por las buenas, llamarlo y si no contesta, carta documento".

Gianinna, en tanto, hizo su aporte asegurando que había hablado con el letrado y que éste le preguntó: "¿De parte de qué hermanos me llamás?" a lo que la hija de Maradona le respondió "cínico, hijo de p...". Jana, en tanto, aseguró en el grupo de Whatsapp que el primer paso "es una carta documento pidiendo la rendición de cuentas". La actriz señaló: "No puede ser que este hdp nos forree así, algo hay que hacer".

Parte de esa conversación entre Morla y la ex del Kun Agüero trascendió en los medios. En un audio, Morla le dice: "Gianinna, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo y cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá". En ese mismo diálogo, el letrado le recriminó que no lo hayan dejado asistir al velatorio de su papá.

El conflicto tomó dimensión cuando, a través de los medios, Gianinna y Dalma se enteraron que Jana, a través de su abogado, solicitó que la sucesión se abriera el 3 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires. "Creí que habíamos quedado que nos presentábamos todos juntos en el mismo lugar", le cuestionó Dalma, a lo que Jana respondió: "Es que para Gustavo (su abogado) no se debía tramitar en San Isidro y quizás para los abogados de otros debería ser en otro lado. Por eso queríamos charlar antes de que cualquiera se presente". Gianinna, por su parte, le reclamó que a ella tampoco le había dicho que se iba a presentar en Capital. "Dijimos que hablarían los abogados", le espetó.

Fuerte discusión entre Dalma y Jana

El tema derivó en una fuerte discusión entre Dalma y Jana: "Me hubiera gustado no enterarme por la tele, ya arrancamos mal, pero bueno, evidentemente las cosas van a ser así", asegura. Jana solo atinó apedir disculpas y como respuesta obtuvo un "con las disculpas no ganamos nada, porque vos sola te presentaste en otro lado. Lo único que hace esto es demorar las cosas".

El pasado 4 de diciembre, Dalma volvió a cuestionar otra filtración en los medios: "Tengo un montón de cosas como para que (Jorge) Rial tenga el audio que mandó Morla, solo se lo reenvié a ustedes. No sé cuál es el fin pero me rompe mucho las pelotas que todo sea tan público cuando es algo privado... Lamentablemente este grupo no va más. Es el único lugar donde estaba el audio. Nos comunicamos individualmente". Acto seguido, abandonó el grupo de WhatsApp.