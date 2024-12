Caso Loan: se filtraron audios del hombre que buscaba al niño y apareció muerto

"No creo llegar a las fiestas. Si ofendí a alguien, pido disculpas", dijo en uno de los mensajes Alejandro Mendoza, que se unió a la búsqueda voluntariamente

“Yo me fui el 3 de agosto, cuando vi que vino un perito que no peritaba ”, aseguró el hombre para dar detalles sobre por qué dejó de colaborar con la búsqueda.

image - 2024-12-24T141846.745.png Alejandro Mendoza, el cazador que buscó a Loan de manera autoconvocada y fue encontrado muerto en su casa.

En otro de los audios, aseguró que “con Roberto Méndez (abogado del padre de Loan) nos conocemos desde hace tiempo y con él abrí el grupo de cazadores y denunciamos a Flora y Fauna por las barbaridades que estaban haciendo, pero cuando Méndez fue el abogado de la causa me dejó de lado y no me convocaba”, reafirmó.

Poco antes de que fuera encontrado muerto, Mendoza publicó en sus redes sociales un inquietante mensaje: "No creo llegar a las fiestas, si ofendí a alguien pido disculpas y si alguien se lo merece, que Dios lo perdone".