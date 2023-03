Caniggia enfrenta un juicio por abuso sexual que podría llevarlo a la cárcel

El abogado de Mariana Nannis, quien denunció a su ex esposo, adelantó que a fin de mes se conocerá el fallo. "Pueden ser más de cuatro años de prisión", dijo

Claudio Caniggia conocerá a fin de mes si será procesado por la denuncia de abuso sexual que presentó su ex esposa Mariana Nannis.

Claudio Paul Caniggia enfrenta una denuncia de abuso sexual y violencia de género que presentó hace un tiempo su ex esposa Mariana Nannis, y de acuerdo al progreso de la investigación, la situación del ex futbolista podría complicarse al punto de quedar detenido si la Justicia decide procesarlo según lo que prevé el abogado de la denunciante.

Carlos Broitman, abogado de Mariana Nannis, explicó cómo está la situación: "Es algo que no lo habíamos manifestado, pero el juez ya ordenó la declaración el día 14 de marzo. Desconozco donde está Caniggia y si está en el país o no. Hasta ahora ha cumplido a todas las citaciones, pero con esta ampliación y el pedido de procesamiento, la situación es completamente diferente. Por el abuso sexual agravado por el vínculo es posible una detención. Desconozco las medidas que hará su defensa".

La causa, que tuvo un giro recientemente porque en marzo de 2022 la Justicia había dictado la falta de mérito para procesar a Caniggia porque no había pruebas suficientes para adoptar una decisión, avanzó tras la apelación y en la antesala de un fallo definitivo no hay certezas de cuál será la resolución.

"Mariana Nannis está esperando que se haga justicia, ella no mezcla cuestiones económicas con esto para nada", aseguró el abogado de la mediática ex esposa de Caniggia.

La denuncia

Claudio Caniggia y Mariana Nannis estuvieron poco más de 20 años juntos y tuvieron tres hijos: Axel y los mellizos mediáticos Alexander y Charlotte. La relación de la pareja terminó en forma abrupta y llegó a un punto de no retorno con la denuncia por abuso sexual que la ex modelo hizo contra el futbolista, la que fue presentada luego de que el ex futbolista hiciera público su noviazgo con una joven modelo.

Según la imputación del fiscal Carlos Velarde, el 5 de mayo de 2018 a la madrugada, el ex futbolista de River y Boca “intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa, Mariana Belén Nannis Silles, pero, ante la negativa de ella, amenazó con matarla en medio de insultos”.

En la denuncia presentada por Carlos Boritman, abogado de Nannis, se especifica que esos hechos ocurrieron en un departamento del Hotel Faena de Puerto Madero.

“Te voy a matar, hija de p…”, le habría dicho Caniggia según el documento. Luego, le “propinó golpes de puño en el rostro”, que ella llegó a cubrirse con las manos, tal como se lee en el escrito.