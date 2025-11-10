MSC Yacht Club: como un hotel boutique en altamar, con salidas desde Buenos Aires

Para quienes disfrutan del servicio impecable de los mejores hoteles boutique del mundo, llega ahora una propuesta que trasciende todo lo conocido.
El MSC Yacht Club del MSC Fantasia, zarpa desde Buenos Aires este 24 de noviembre inaugurando una nueva era de sostificación en altamar. La promoción inaugural incluye 8 noches con Gastronomía gourmet y Paquete de Bebidas Premium Extra en todas las áreas, todos los servicios, asistencia al viajero, tasas e impuestos, por USD 2.420 por persona (*).
Hay un instante —ese exacto punto de inflexión— en el que el onboarding preferencial, sin las ni esperas, sitúa al viajero como un elegido. El mayordomo te guía hasta un santuario de calma absoluta que hace categórica la sensación de exclusividad. Se abre una discreta puerta que da paso a lo inexplorado: apenas 71 suites, separadas del resto del crucero en el que viajan 4.000 personas, se convierte en la antesala de un sinfín de momentos que marcan la diferencia.
El arte de hacer que todo sea inolvidable se traduce aquí en texturas y gestos. La escalera de cristales Swarovski conduce a un universo en el que las sábanas de algodón egipcio son testigos del sonido del mar. El eximio Room Service va a consentir tus antojos a toda hora. En tu suite, el minibar se renueva con bebidas premium -cortesía de la casa- y las robe de chambre super suaves te invitan a quedarte en modo relax por mil horas.
La gastronomía merece un punto y aparte. En el restaurante L’Etoile, los chefs internacionales crean cada plato con espíritu de haute cuisine, y los sommeliers seducen con la curaduría del vino perfecto para cada plato memorable. Quienes prefieren lo casual, pueden disfrutar el 5 o’clock Tea o un cocktail en el Top Sail Lounge, siempre con vista a un hipnótico horizonte infinito.
La indulgencia en el Aurea Spa es la tentación más absoluta, y el placer del Gym con vistas panorámicas es algo inusitado. En el deck The One Pool, el tiempo parece detenerse: piscina impecable, jacuzzis privados, barra de autor y elegantes propuestas de finger food para quienes adoran la ligereza del mediodía. Es el punto donde la noción de lujo se redefine: aquí no se trata de tener más, sino de tener tiempo, silencio y un servicio de otro mundo. Y, sin duda, los más cautivantes amaneceres y atardeceres en esa proa soñada, como si el cielo se hubiera reservado para vos.
Por las noches, contás con tu asiento reservado en el Teatro estilo Broadway, accediendo sin esperas; y a la salida podés elegir mil opciones, mientras te espera el piano del lounge privado con su espíritu de relax.
El Tax-Free Shopping a bordo sorprende hasta a los más cosmopolitas: boutiques que remiten a las galerías de Milán, con indumentaria, carteras, perfumes, cosméticos, joyas, relojes, tecnología, bebidas alcohólicas y chocolates europeos. Y saber que se puede elegir con tranquilidad porque las tiendas están abiertas todos los días marca la gran diferencia con el apuro habitual del Free Shop de los aeropuertos.
Entre noviembre y marzo, el MSC Yacht Club del MSC Fantasia navegará hacia las playas más emblemáticas de Brasil. Cada salida parte desde Buenos Aires, sin necesidad de vuelos, y ofrece itinerarios de 8, 9 y 10 noches.
La salida inaugural, el 24 de noviembre, propone 8 noches con todos los servicios incluidos —gastronomía gourmet, bebidas premium, asistencia al viajero, tasas e impuestos— por USD 2.420 por persona (*).
Para más información y reservas pueden contactarse por el canal exclusivo de WhatsApp: 11 3989 4666.
Tu reserva incluye:
Salida y arribo al puerto de Buenos Aires, con Onboarding y Desembarco preferencial en cada puerto de la travesía (no requiere ningún tramo en viaje aéreo).
Servicio 24 horas de Concierge y mayordomo personal.
Acceso a la Suite con mini-bar sin cargo.
Gastronomía gourmet y Paquete de Bebidas Premium Extra en todas las áreas del barco.
Acceso exclusivo al deck “The One Pool”: Sundeck, Piscina y Jacuzzis exclusivos, con Sea-view.
Pase preferencial en el Aurea Spa.
Gym con vistas al mar.
Asientos VIP (*) en el Teatro al estilo Broadway (Musicals).
Asesoramiento y reserva de excursiones premium en cada destino.
WIFI ilimitado.
Acceso, todos los días de la travesía, a la Galería de Compras Duty-Free, donde te espera una selección exclusiva de artículos libres de impuestos: indumentaria, carteras, relojes, joyería, bebidas alcohólicas premium, chocolates gourmet, fragancias emblemáticas, make-up y mucho más.
Promoción Salida Inaugural del 24 de noviembre de 2025: 8 noches por USD 2.420 por persona (*); con todos los servicios incluidos, inclusive la asistencia al viajero y los impuestos (tasas + DNT + IVA).
MSC Yacht Club, para quienes lo selecto es lo habitual.
(*) Consulte términos y condiciones legales ingresando aquí
Taxistas y remiseros advierten una situación "caótica" del sector y exigen subir las tarifas un 25%
Cámaras y gremios del sector apuntaron contra las aplicaciones ilegales como Uber y Didi por sus tarifas “irrisorias y fuera de lo que es un servicio público”. Además, advierten falta de choferes en el turno noche
La Ciudad
Sin celular ni carreras de autos: sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria
La Ciudad
Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias
Ovación
Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
La Ciudad
Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él
La Ciudad
La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
Taxistas y remiseros advierten una situación "caótica" del sector y exigen subir las tarifas un 25%
Sin celular ni carreras de autos: sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria
Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias
Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola
Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo" y hoy la rompen en Central y Boca
Con Newell's ya salvado, la apasionante definición de los descensos en primera división
Central anunció la venta de entradas anticipadas a los playoffs del Torneo Clausura
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana
Dicen que la prohibición de exportar pescado garantiza el futuro de la actividad
El tiempo en Rosario: lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas
Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones
Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778
Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"
Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa
Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?
Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a "barones del conurbano"
Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi
Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario
Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental
La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad
No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente "elegante"
Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado
Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día
Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro
La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios
Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación