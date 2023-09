Bariloche: se hizo de día en plena noche y estiman que pudo tratarse de un meteorito

Luis Donoso , geofísico sismólogo, profesor de Geofísica de la Universidad del Desarrollo de Chile y miembro de la Seismological Society of America, dijo luego de que ocurriera el fenómeno que " pocas veces se puede ver el destello de un meteoro, meteorito en una imagen satelital, como el que hace pocos minutos se está informando desde Bariloche Puerto Montt y Puerto Varas, y allí está !!! …", en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTiempo_AMBA%2Fstatus%2F1700369255043158028%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false #Meteorito #Bariloche #Ahora

Meteorito sorprende a Bariloche, se hizo de dia en plena noche!, incluso se lo detecto en una imagen satelital. pic.twitter.com/dVQbvnmutV — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) September 9, 2023

"Son pequeños asteroides (rocas en órbita alrededor del sol) que entran en la atmósfera terrestre y se calientan hasta desintegrarse; típicamente pasan por encima de los 30 kilómetros de altura, así que aunque parezca que cayó cerca, puede ser muy lejos. Las piedritas que sobreviven al calor y llegan a tierra, si es que llega alguna, son los meteoritos", describió en la misma red social.

Por su parte, la Red Geo científica de Chile, publicó: "A las 00:36 horas se reportó el paso de un asteroide no catalogado que se observó en distintas localidades de Chile y Argentina (Bariloche, San Martín de Los Andes, Puerto Montt, Puerto Varas, etc). El fenómeno también pudo ser visto en satélites, no hay reporte de impacto".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGeo_Risk%2Fstatus%2F1700363869812596873&partner=&hide_thread=false Pocas veces se puede ver el destello de un #meteoro #meteorito en una imagen satelital, como el que hace pocos minutos se está informando desde #Bariloche #PuertoMontt #puertovaras, y allí está !!!

Septiembre !! pic.twitter.com/tHZEhm2smO — Luis Donoso (@Geo_Risk) September 9, 2023

En tanto, la subsecretaria de Protección Civil de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Patricia Díaz, dijo a Télam que "por lo que pudimos observar se trata de un meteorito, que ingresó y se desintegró en la atmosfera".

"En ese momento produce un destello de tonalidad verde y una luminosidad muy potente, produciendo un sonido que es similar a cuando un avión rompe la barrera del sonido", detalló.