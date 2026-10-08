Anses: cómo queda el calendario de pagos de octubre con el feriado

Como ocurre siempre que hay feriado, Anses reorganizó las fechas de cobro para el mes de octubre. Cómo quedaron y cuánto se cobra

Seguir a La Capital en Google

El cronograma de pagos de Anses en octubre se verá modificado por el feriado

Con el mes de octubre ya iniciado, muchas personas se preguntan cuánto cobrarán y qué día específico encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Anses . Es así que el organismo se encargó de difundir el cronograma de pagos que en esta ocasión se verá modificado por la presencia de un feriado.

Es que el día 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural , este año cae lunes. Y, además de generar un fin de semana largo , modifica el calendario de pagos de Anses.

Con respecto al aumento para el mes de octubre , Anses anunció hace algunos días que equivaldrá al 1,66%. El ajuste que determina el aumento se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Los valores del mes se rigen por la inflación del penúltimo mes, por lo que el pago de octubre representará la inflación de agosto, según define la Ley de Movilidad.

Por otro lado, el bono de $70 mil para jubilados que perciben la jubilación mínima se mantiene vigente con el mismo monto.

>>Leer más: Tarjeta Alimentar de Anses: cuánto se cobra en octubre

Calendario de pagos de octubre con el feriado

En función del feriado del 12 de octubre, los pagos de Anses quedaron establecido de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 19 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH):