Anmat prohíbe la venta de un desinfectante de superficies El producto no se encontraba registrado ante el organismo y fue considerado ilegítimo 14 de septiembre 2026 · 16:05hs

Anmat prohibió un desinfectante de superficies que no se encontraba registrado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de un desinfectante de superficies que no contaban con los registros exigidos por el organismo.

La prohibición se hizo oficial a partir de la Disposición 5737/2026 publicada en el Boletín Oficial. Tras recibir denuncias por la comercialización de productos domisanitarios de esa marca sin registro ante el organismo, la Administración inició una investigación en la que descubrió que el producto desinfectante no exhibía datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso.

Asimismo, el organismo advirtió que el producto “habría sido elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento por una firma que no es la titular ante ANMAT, por lo que correspondería a un producto ilegítimo”.

Al no estar inscripto adecuadamente ante el organismo, Anmat no puede conocer sus condiciones de elaboración y no puede garantizar la calidad, seguridad y eficacia del producto. Por este motivo, definió la prohibición de su venta en todo el país y en plataformas de venta en línea, con el objetivo de cuidar la salud de la población.

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