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Cómo detectar los dispositivos que están conectados al wifi de tu casa

Contar con un wifi rápido y eficiente es fundamental. Existe un simple truco con el cual se puede identificar si alguien fuera del hogar está conectado a la red

29 de septiembre 2026 · 08:39hs
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Las redes WiFi son las responsables de la conectividad en cientos de hogares

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Definitivamente, el wifi es uno de los mejores aliados en los hogares. Hoy en día, es esencial para cualquier persona. Mientras algunos lo utilizan para ver películas o series, para utilizar redes sociales y mantenerse comunicados, otros incluso lo usan para trabajar desde sus hogares en modalidad home office. Por eso, contar con un wifi rápido y eficiente se vuelve fundamental.

Ahora bien, si bien el wifi puede configurarse con contraseña para que solo quienes tengan permiso puedan acceder, muchas veces estas claves son fáciles o pueden ser adivinadas. Esto provoca que usuarios externos se conecten a la red, lo que puede hacer que la conexión sea más lenta e inestable.

Ahora bien, es así como surge la pregunta: ¿cómo se puede identificar si hay usuarios externos conectados al wifi de un hogar? Existe un simple truco con el cual se puede identificar si alguien fuera del hogar está conectado a la red.

>> Leer más: Cómo ponerle contraseña a WhatsApp para aumentar la seguridad de la cuenta

Cómo detectar intrusos en el wifi

Un truco para poder descubrir si algún intruso está conectado a la red de wifi es a través del router. La técnica es sencilla: cuando hay dispositivos conectados la luz de actividad del router titila. Es decir, si se desconectan todos los dispositivos del hogar al uso del wifi y la luz sigue titilando, eso significa que hay algún dispositivo fuera del hogar que está utilizando la red de wifi.

Ahora bien, muchas veces este truco no es efectivo por lo que existen algunas aplicaciones y herramientas que pueden ayudar a descubrir si hay usuarios fuera del hogar que estén utilizando el wifi.

Aplicaciones para detectar intrusos

Algunas de las aplicaciones más conocidas para detectar los usuarios que están conectados a la red de wifi con Fing,Who 's on My WiFi o el verificador de routers de F-Secure.

Estas herramientas indican incluso cuando fue la primera y última vez que se conectan los dispositivos.

>> Leer más: Cómo vincular la cuenta de WhatsApp con la de Gmail para mayor seguridad

Cómo cambiar la contraseña del wifi

Otra de las medidas que se puede tomar para evitar que desconocidos estén conectados a la red de wifi es cambiando la contraseña. Para ello solo se deben seguir una serie de pasos:

  • Abrir la configuración del router a través del navegador web.
  • En la barra del navegador ingresar la dirección de IP 192.168.1.1.
  • Ingresar los datos de acceso como usuario y contraseña.
  • Cambiar la contraseña del wifi.

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