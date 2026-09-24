Anmat dio de baja 25 certificados de medicamentos La medida rige sobre productos puntuales cuyos titulares no iniciaron el trámite de reinscripción a la repartición dentro del plazo establecido 24 de septiembre 2026 · 17:55hs

Las firmas afectadas deben presentar la reinscripción ante Anmat para regularizar la situación

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja 25 registros de medicamentos debido a que sus autorizaciones se encontraban vencidas y los titulares no habían iniciado el trámite de reinscripción en tiempo y forma.

La medida quedó asentada en la disposición 5866/2026, publicada en el Boletín Oficial. La decisión se apoya en lo establecido en el artículo 7° de la ley de medicamentos N° 16.463, donde se aclara que la autorización para elaborar y comercializar una especialidad medicinal tiene una vigencia de cinco años, que empiezan a contarse desde la emisión del certificado. Para extender la autorización, los titulares deben solicitar la reinscripción de los medicamentos dentro de los 30 días anteriores al vencimiento de la autorización vigente.

En los casos alcanzados por esta disposición, algunas firmas no realizaron este procedimiento, mientras que otras no cumplieron con los plazos exigidos. De todas maneras, las firmas fueron notificadas para que puedan presentar un recurso de reconsideración dentro de los próximos 20 o 30 días.

Mientras tanto, los productos de estas empresas no podrán ser elaborados ni comercializados porque Anmat no puede garantizar su seguridad y eficacia. La disposición se mantendrá firme hasta que las firmas efectúen los trámites correspondientes ante la Administración.

>> Leer más: La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió todos sus productos Las firmas dadas de baja por Anmat Algunos medicamentos de las siguientes empresas no podrán ser elaborados ni comercializados, al menos hasta que se presenten las reinscripciones correspondientes ante Anmat. La lista es la siguiente: CSL Behring S.A.

CSL Behring S.A. Lafedar S.A.

Lafedar S.A.

Lafedar S.A.

Lafedar S.A.

Lafedar S.A.

Microsules Argentina S.A.

Aspen Argentina S.A.

Lavimar S.A.

Laboratorio Internacional Argentino S.A.

Laboratorio Internacional Argentino S.A.

Laboratorio Internacional Argentino S.A.

Laboratorio Internacional Argentino S.A.

Laboratorio Internacional Argentino S.A.

Savant Pharm S.A. Laboratorios Monserrat y Eclair S.A.

Takeda S.A.

Megalabs Argentina S.A.U.

Eurofar S.R.L.

Monte Verde S.A.

Tecnonuclear S.A.

Terumo BCT Latin America S.A.

Terumo BCT Latin America S.A.

Laboratorio Elea Phoenix S.A.