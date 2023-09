Alerta en Neuquén por la actividad de un volcán chileno

El alerta chileno fue replicado por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV). Por su parte, el director de Defensa Civil de Junín de los Andes, Norberto Ocares, admitió que esa ciudad es el centro urbano más cercano al volcán, aunque dijo que no llegarían las cenizas de una eventual erupción. "En el hipotético caso de una erupción fuerte nos podría llegar cenizas a la frontera, no a la localidad”, expresó el funcionario en declaraciones replicadas por LMNeuquén. Estimó que, en el peor de los escenarios, sus efectos no llegarían a la localidad cordillerana. “Informé a todos los medios locales, es para información, no para alarmar”, agregó.