Alerta en EEUU por el uso del 5G cerca de los aeropuertos

Las predicciones de que la interferencia provocaría la suspensión masiva de vuelos no se cumplieron el año pasado, cuando las empresas de telecomunicaciones comenzaron a implementar el nuevo servicio. Luego acordaron limitar el poder de las señales alrededor de los aeropuertos, dando a las aerolíneas un año adicional para actualizar sus aviones. Ahora llegó el momento de usar sin limitaciones el 5G.

El líder del sindicato de pilotos más grande de EEUU dijo que las tripulaciones podrán manejar el impacto de 5G, pero que se agrega un riesgo innecesario a la aviación. El secretario de Transporte de EEUU, Pete Buttigieg, dijo que vuelos podrían verse interrumpidos porque una “pequeña parte” de la flota de EEUU no se ha actualizado para proteger contra la interferencia de radio.

La mayoría de las principales aerolíneas estadounidenses dicen que están listas. American, Southwest, Alaska, Frontier y United aseguran que todos sus aviones tienen dispositivos de medición de altura, radioaltímetros, que están protegidos contra la interferencia 5G. Pero la gran excepción es Delta Air Lines, que tiene 190 aviones que aún carecen de altímetros mejorados, porque su proveedor no ha podido proporcionarlos a tiempo. La aerolínea no esperaba tener que cancelar ningún vuelo. Para ello planea "enrutar" los 190 aviones con cuidado para limitar el riesgo de cancelar vuelos u obligar a los aviones a desviarse de los aeropuertos donde la visibilidad es baja debido a la niebla o las nubes bajas.

Los aviones de Delta que no se han adaptado incluyen varios modelos de aviones Airbus: todos sus A220, la mayoría de sus A319 y A320 y algunos de sus A321. Los aviones Boeing de la aerolínea tienen altímetros mejorados. JetBlue dijo a The Wall Street Journal que "esperaba modernizar" 17 aviones Airbus para octubre, con un posible “impacto limitado”.

Los operadores de telecomunicaciones, incluidos Verizon y AT&T, utilizan una parte del espectro de radio llamado Banda C, que está cerca de las frecuencias utilizadas por los radioaltímetros, para su nuevo servicio 5G. La Comisión Federal de Comunicaciones les otorgó licencias para el espectro de banda C y descartó cualquier riesgo de interferencia, diciendo que hay un amplio margen de separación entre la banda C y las frecuencias del altímetro.

Cuando la Administración Federal de Aviación se puso del lado de las aerolíneas y se opuso, las compañías de telecomunicaciones retrasaron el lanzamiento de su nuevo servicio. En un compromiso negociado por la administración de Biden, los operadores inalámbricos acordaron no encender las señales 5G cerca de unos 50 aeropuertos. Ese aplazamiento terminó este sábado.

AT&T se negó a comentar el tema a la agencia Associated Press. Verizon tampoco respondió.

Buttigieg le recordó al jefe del grupo comercial Airlines for America sobre la fecha límite en una carta la semana pasada, advirtiendo que solo los aviones con altímetros actualizados podrían aterrizar en condiciones de baja visibilidad. Dijo que más del 80% de la flota de EEUU se ha modernizado, pero una cantidad significativa de aviones, incluidos muchos operados por aerolíneas extranjeras, no se han actualizado.

“Esto significa que en días de mal tiempo y baja visibilidad en particular, podría haber mayores retrasos y cancelaciones”, escribió Buttigieg. Dijo que las aerolíneas con aviones en espera de modernización deberían ajustar sus horarios.