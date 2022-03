A un año de la desaparición de Tehuel de la Torre: fuerte reclamo de Justicia

Tehuel de la Torre tenía 22 años cuando fue visto por última vez al salir de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente de Alejandro Korn para visitar a Luis Alberto Ramos, de 37 años, un hombre que había sido condenado por homicidio. Luciana, la novia de este joven trans denunció el 13 de marzo pasado que no regresó a la casa que compartían, y así se dio inicio a una búsqueda que encabeza la titular de la UFI de San Vicente, la fiscal Carina Guyot . Organizaciones de derechos humanos y feministas solicitaron que la causa siga abierta y no cesen los rastrillajes.

En diciembre pasado, la fiscal Guyot elevó la causa a juicio. Ahora, esperan que en los próximos días el juez Martín Rizzo, titular del Juzgado de Garantías Nº 8 de Cañuelas, defina la situación. El abogado de Ramos no se opuso. Por lo que los investigadores consideran que, al no objetarlo, de alguna forma acepta la responsabilidad, aunque nunca haya dicho dónde está el joven. En cambio, la defensa del otro implicado, Oscar Montes, de 47 años, rechazó la elevación a juicio.

En paralelo, distintos organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), pidieron que la causa no se eleve a juicio para que las autoridades no dejen de buscar a Tehuel.

tehuel.jpg Tehuel De la Torre tiene 22 años y es militante del colectivo trans. Desapareció el pasado 11 de marzo.

Las primeras detenciones tras la denuncia tuvieron como protagonistas a Ramos y a un conocido de él: Montes. Ambos detenidos aseguraron que el muchacho después de ir a lo de Ramos, se fue y que no supieron nada más. Sin embargo, se halló de ropa, el celular de la víctima incendiado y rastros de sangre de Tehuel en la casa de Ramos. Luego, una foto de los tres tomada a las 20.42 de ese 11 de marzo que desapareció el joven trans.

Sin embargo, ante la evidencia, ninguno de los dos modificó su declaración y el paradero de Tehuel sigue siendo una incógnita.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, ofreció una recompensa de entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos para quien pueda aportar información sobre su paradero.

Ramos y Montes

Montes, que no tiene antecedentes penales, aseguró que Ramos llegó ese día noche con Tehuel y le reclamó un dinero que le debía. También relató que él no mató a nadie y que no siente odio de género. Incluso, agregó que no supo hasta después de los acontecimientos que Tehuel era un joven trans. “Pensé que era un hombre”, fueron sus palabras.

Ramos también rechazó la acusación de homicidio. Declaró que salieron de la casa de Montes y recorrieron juntos con Tehuel las cuatro cuadras que lo separaban de su casa. Pero el principal sospechoso del crimen -que ya tiene cumplida una condena por homicidio en su prontuario- le dijo a la fiscal Guyot que allí cada uno siguió su camino.

Una versión difícil de creer, ya que días después de la desaparición de Tehuel, cerca de la puerta de su casa se encontraron su campera y el celular quemados y enterrados. Las pruebas que incriminan a los sospechosos, especialmente a Ramos, son sólidas. Incluye, el cotejo de ADN realizado sobre una mancha de sangre encontrada en una pared en el interior de la casa del detenido, que coincide con los patrones genéticos de joven desaparecido.