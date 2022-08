Gallardo blanqueó su separación y habló por primera vez de Alina Moine

No obstante, cuando parecía que todo iba a quedar en un mar de especulaciones, la panelista de Socios del Espectáculos , Luli Fernández consiguió comunicarse con los protagonistas y obtener sus versiones.

Primero, Fernández habló con la conductora del ciclo de ESPN, Sportcenter, a quien le consultó sobre la supuesta reconciliación entre Gallardo y La Rosa. "Yo estoy sola en este momento. MG (Marcelo Gallardo) y yo sinceramente somos muy amigos. De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él. Llamalo a Marce. Besos", le respondió Moine a la panelista, sin ahondar en detalles.

Sin darse por satisfecha, y envalentonada por la sugerencia de Moine, Luli Fernández fue por más y le escribió al técnico de River Plate. Y, aunque en primera instancia él ni siquiera le contestó su mensaje, luego la habría llamado por teléfono.

"Alrededor de las 13.45 suena el teléfono y era Gallardo", contó en la mañana de este martes la panelista. Acto seguido, compartió algunos de los textuales que habría dejado la conversación.

"Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una excelente mamá y una gran persona, pero no existe reconciliación alguna", fueron las palabras Gallardo, según Fernández, con respecto a La Rosa. Y agregó: "No me gusta hablar de mi vida personal, pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar".

Además, aunque remarcó estar soltero, por primera vez se animó a hablar de la periodista deportiva. "Estoy solo. Con Alina tenemos una hermosa amistad", sostuvo reservado. Y cerró: "No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo".