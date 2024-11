Franco Colapinto y el accidente en Las Vegas: "Bajé medio bobito del auto y por suerte pude correr"

"Me sentí muy bien en la Q1, venía haciendo buenas vueltas y muy consistente. Y en la Q2 Gasly frenó saliendo a la recta y tenía solo cuatro segundos para entrar a la vuelta", explicó Colapinto sobre las dificultades que tuvo para abrir giro rápido, antes que cayera la bandera a cuadro. "Otro me pasó (Oscar Piastri, que venía cerrando giro rápido) y tuve que empezar la vuelta así".

"Abrí la vuelta cuando faltaban ocho décimas para la bandera a cuadros y perdí mucha carga aerodinámica. Fue difícil hacer la vuelta así. Y al final tuve que ir muy al límite para intentar entrar a Q3, que creo lo hubiéramos logrado. Pasé muy cerca de las paredes y lamentablemente salió mal", dijo con naturalidad, sin dramatismo.

Leer más: Max Verstappen el campeón y Franco Colapinto 14°

Eso sí, Colapinto dio que quedó con "bronca, porque pudo ser otra cosa. Tenía muy buen ritmo, me sentía muy bien con el auto y había demostrado que tenia ritmo. Fue una lástima".

"No había manejado mucho en los callejeros, pero me divierta mucho ir cerca de la paredes, aunque no tanto como fui en clasificación", dijo con una sonrisa. "Eso me genera adrenalina y fue un pequeño erro que al final costó muy caro".

"Quedé medio endrogado"

Y agregó con su lenguaje habitual y picardía: "Por suerte estuve bien, pero quedé medio bobito cuando bajé del auto, estaba medio endrogado boludo", le respondió a un periodista con el que siempre habla así, Juanjo Fossaroli, de ESPNien qué pasaba pero por suerte me dieron el okey para correr".

"Los chicos en el box hicieron un trabajo impecable para poder correr. Y encima justo antes de salir se rompió la bomba de aceite y tuvieron que desarmar todo de vuelta. Hay que hacerles una estatua", describió. "Es parte de la Fórmula 1, hay que ir con la cabeza en alto a Qatar a tratar de sumar puntos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/WilliamsF1arg/status/1860594263748116565&partner=&hide_thread=false La radio entre Franco y el equipo al finalizar la carrera:pic.twitter.com/Gq0tv6EkmF — Williams Racing Arg (@WilliamsF1arg) November 24, 2024

Colapinto explicó que no habló antes de lo que sucedió porque "me mandaron de vuelta al hotel por conmoción cerebral, no hablé con nadie".

Leer más: La confirmación de que corría en Las Vegas

Y yendo a la carrera en sí, el argentino también describió todas las dificultades. "La carrera fue complicada, tenía un balance muy raro, no podía controlar la parte de atrás, se movia mucho el auto, no podía cargar las gomas delanteras".

"Después del primer stint fui mejorando. Tuve aire limpio pero al final fui muy agresivo con Magnussen,el equipo me lo pidió y lo intenté pero ya no tenía gomas, se pegó mucho el caucho del circuito".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/WilliamsF1arg/status/1860583219709477049&partner=&hide_thread=false Franco para pasar a Ocon.pic.twitter.com/D0fZbRLGeh — Williams Racing Arg (@WilliamsF1arg) November 24, 2024

Lo positivo y Max Verstappen

Por último, Colapinto destacó que "hay muchas cosas positivas y hasta podía haber sumado puntos si largaba más adelante. Quería darle algo más a los mecánicos pero lo haremos en Qatar", dijo convencido.

"Hicimos los que pudimos. No sabíamos que iba a ser tan complicado con las gomas. No fue fácil para nosotros, hay mucho por hacer todavía. Quedan dos carreras importantes y estoy con ganas de terminar bien el año", destacó.

Y por supuesto, no podía dejar de llenar de elogios al nuevo campeón del mundo, Max Verstappen. "Se merece todo. Es un pilotazo, es diez en la Fórmula 1 aun cuando no tuvo el mejor auto en muchos carreras. Es alguien de quien aprender, muy talentoso en todo lo que hace. Ojalá en algún momento, espero cercano, le podamos ganar".

Las palabras de James Volwes

"Bueno, Franco, creo que es una buena recuperación respecto a la situación de ayer. Hay mucho que aprender, sin duda, sobre cómo utilizar los neumáticos delanteros. Y todavía nos quedan dos carreras más por delante", fueron las palabras de James Volwes, jefe de Williams luego de la carrera en la comunicación por radio con Franco Colapinto.