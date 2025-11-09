Newell's, ante un domingo de definición: dos resultados le pueden asegurar la permanencia en primera

El conjunto rojinegro depende de que este domingo no ganen Aldosivi, que ya juega con Banfield, o Godoy Cruz. La permanencia está muy cerca. Si no, deberá esperar hasta el próximo fin de semana

Carlos González ya sacó el derechazo que será el segundo gol de Newell's frente a Huracán.

Newell's quedó muy cerca de mantenerse primera. Venció a Huracán por 2 a 0 en Parque Patricios el sábado y si este domingo no ganan Aldosivi o Godoy Cruz, evitará el descenso. Aldosivi comenzó a jugar este domingo, a las 19.20, contra Banfield en el conurbano bonaerense. Mientras que Godoy Cruz se presentará contra Atlético Tucumán más tarde, a las 21.30, en el estadio José Fierro.

Un resultado que favoreció al conjunto de Lucas Bernardi fue la igualdad de San Martín de San Juan en su estadio 1 a 1 frente a Lanús el sábado. Con el empate, los sanjuaninos no podrán alcanzar a la Lepra en la tabla anual.

Newell's ya se quedó sin un competidor directo por la permanencia en primera. Falta otro para asegurarse la continuidad en la máxima categoría. Y tiene dos chances este mismo domingo para conseguirlo, dependiendo de los resultados de Aldosivi y Godoy Cruz.

En la tabla anual, que define un descenso, Newell's acumula 33 puntos y San Martín de San Juan, que al igual que la Lepra ya jugó, Aldosivi y Godoy Cruz tienen 28.

>> Leer más: Newell's y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

la Lepra respira con un enorme alivio. Está todo encaminado para que el sufrimiento vaya quedando atrás. Todo por obra propia. Porque puso sacrificio y tenacidad en el peor momento para vencer a Huracán por 2 a 0.

Más allá de los otros resultados, Newell’s se ayudó a sí mismo, con una gran victoria contra Huracán. Preparó un partido para entorpecer el funcionamiento del Globo y exprimir al máximo sus debilidades.

Requería que los intérpretes respondieran al plan de Lucas Bernardi. Con mucha concentración, disciplina, rigor táctico, ataque vertical y pelotazos para Cocoliso González y las corridas de Luciano Herrera, ambos autores de los goles en la victoria en el Ducó.