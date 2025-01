El piloto de Fórmula 1 que obtuvo su carnet de conducir antes del comienzo de la temporada

Antonelli obtuvo su licencia sin dificultades y se preparó durante 2024 para dar el paso hacia una de las escuderías más importantes de las últimas décadas. No obstante, todavía no estaba habilitado para manejar autos en la calle , ya que no contaba con la licencia de conducir de su país.

Russel y Antonelli.jpg Kimi Antonelli acompañará a George Russell en Mercedes.

“Felicidades Kimi”, compartieron las cuentas oficiales de Mercedes con la imagen de su flamante piloto titular a bordo del vehículo escolar, con el texto difundido por Antonelli: “Misión completada”. El italiano será uno de los seis “rookies” de la grilla en el inicio de la temporada y buscará solventar la salida del siete veces campeón mundial.

El reemplazante de Lewis Hamilton

La primera oportunidad oficial para conducir un Fórmula 1 fue durante el Gran Premio de Italia en Monza, en la práctica libre 1, donde Antonelli apenas duró diez minutos en pista y protagonizó un violento choque. Unas semanas más tarde, y con el apoyo del jefe de equipo Toto Wolff, volvió a tener acción en México y cerró una correcta actuación.

Su debut formal será en el inicio de la temporada 2025, con el Gran Premio de Australia del próximo 16 de marzo en el Circuito Albert Park de Melbourne. Previamente, afrontará los test de pretemporada en el circuito de Baréin entre el 26 y el 28 de febrero.

piloto Kimi Antonelli.jpg

El antecedente de Colapinto

Franco Colapinto fue una de las estrellas emergentes del último año en la F1, donde se infiltró en las últimas nueve carreras y se destacó de la mano de Williams. En una entrevista, el piloto argentino había bromeado sobre sus capacidades de manejo en la calle, en un contexto diferente a los monozplazas y los circuitos.

“Soy muy malo estacionando. Un desastre. Soy muy malo para estacionar. No me gusta manejar en la calle, yo siempre pido que me lleven. Acá (en Buenos Aires) manejo porque tengo que ir de acá para allá, pero en Europa me manejo con Uber”, expresó el pilarense, pero después aclaró: “El video que se difundió es antiguo. Ya aprendí a estacionar”.