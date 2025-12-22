RFD Chile conecta Argentina y Uruguay con moda sostenible en pasarela Los Ríos 2026

Runway Fashion Design (RFD) se ha consolidado en Chile como una plataforma pionera que conecta la moda contemporánea con la sostenibilidad, la artesanía y la innovación colaborativa y social. Nacida con el propósito de transformar la industria desde una mirada consciente, RFD promueve un modelo de diseño que valora los procesos éticos, la identidad cultural y el impacto positivo en los territorios.A lo largo de sus cuatro versiones, el programa ha logrado rescatar más de 4 toneladas de residuos textiles, transformándolos en impresionantes colecciones de moda sostenible.
Desde ese lugar nació este proyecto, que ya cumplió tres años y acaba de celebrar su quinta edición. A partir de tomar verdadera dimensión de la enorme contaminación que genera hoy la industria de la moda: se encuentra entre las tres más contaminantes del mundo y es responsable de cerca del 10 % de la huella de carbono global, además de un altísimo consumo de agua. A eso se suma una profunda deuda ética en relación con las condiciones en las que se produce y se fabrica, y con las personas que trabajan en ella.
El nombre Runway Fashion Design representa una visión integral de la moda como escenario de cambio: el congreso internacional no solo como una plataforma de conocimiento y discusión de la ética en las prácticas de consumo y producción, y la pasarela no solo como exhibición estética, sino como un espacio para comunicar valores, historias y responsabilidad ambiental. Bajo este enfoque, la plataforma impulsa prácticas sostenibles que integran reutilización de materiales, acopio, producción responsable y colaboración con comunidades de diseñadores y artesanos de extremo a extremo del país. Una de las características de la metodología de la marca, es que los creativos deben presentarse al programa en equipos de trabajo con distintos oficios, que eleven el valor de la colección, ya que en solitario quedan descalificados de recibir las becas y beneficios de RFD.
En Chile, RFD ha desarrollado iniciativas que han fortalecido el vínculo entre diseño, oficio y sostenibilidad, generando espacios de visibilidad para creadores locales en cuatro oportunidades (Ex Fiap, Región del Biobío, Playa Cavancha - Humberstone - Región de Tarapacá, Estación Mapocho - Región Metropolitana), promoviendo la economía circular y posicionando la moda como una herramienta de transformación social y cultural. Con presencia de destacadas personalidades, como Agatha Ruiz de la Prada, Juan Carlos Mesa (diseñador español), Jesús Reyes (periodista y estilista español) y Guadalupe Gajardo (diseñadora chilena). Además llevamos a cabo el único congreso internacional de moda y artesanía circular y sostenible del país y la región, que a la fecha cuenta con tres ediciones y una en formato nacional.
La industria creativa posee un enorme potencial para dinamizar las economías nacionales, especialmente si se considera la riqueza de materias primas de nuestros territorios y el alto nivel creativo que han demostrado artistas y diseñadores latinoamericanos, tanto a nivel local como internacional, en diversas disciplinas de esta industria diversa y profundamente identitaria.
Es por eso que resulta fundamental que iniciativas como RFD reciban el impulso de sus gobiernos, de la academía y las personas, ya que permiten poner en valor el trabajo desarrollado por creadores y empresas de la región, promoviendo sus propuestas en espacios especializados, con estándares internacionales, y generando instancias que favorezcan la formación, visibilización y vinculación con referentes consolidados de la industria que no solo cuentan con experiencia, sino que con la capacidad de transmitir sus saberes a otros¨.
En el trayecto de tres años de programa, hemos podido ver como el fortalecimiento de estos ecosistemas creativos no solo contribuye al crecimiento individual de los proyectos, sino que también fomenta una mayor valoración social del trabajo local, del hacer artesanal, del diseño con identidad y de los procesos productivos sustentables.
Son tres los pilares fundamentales del programa; la formación, la visibilización y la internacionalización del producto. El proceso comienza con la difusión del programa, en las que trabajamos intensamente en dar a conocer y “evangelizar” sobre lo que hacemos. Luego, un ejecutivo del equipo se traslada a cada comuna de la región, de Chile en este caso. Allí se coordina el trabajo con las áreas de fomento productivo municipales, que son clave en la articulación territorial. A partir de ese vínculo, se organizan reuniones abiertas y talleres.
Este trabajo territorial se complementa con acciones en redes sociales, revistas de moda especializadas, prensa local, televisión y medios gráficos, entre otros. Son aliados fundamentales, para lograr la visibilización.
Asimismo, la colaboración entre países latinoamericanos se vuelve clave para construir una industria creativa más sólida, integrada y consciente, donde el intercambio de saberes, experiencias y oportunidades permita potenciar el desarrollo regional y proyectar una identidad común hacia el mundo. En su quinta edición, RFD Los Ríos enero 2026, se ha invitado a tres marcas argentinas a sumarse al desafío sostenible más grande de Latinoamérica, que es terminar con los basureros textiles que se originan por la sobre producción y mostrar, que con ética y principios sostenibles las marcas pueden vender sus productos en una de las industrias más contaminantes al día de hoy. Las marcas argentinas que acompañarán la presente edición son Chinita Cuzca, de la diseñadora Natalia Noelia Orozco - @alkimiatextilancestral, Overdenim de Gisela Krazuski - @indumentariauel @gisela_krazuski y Esencia de Mariela Arocena - @marielaarocenadesign.
La conexión entre ambas nacionales no solo propicia el intercambio de conocimiento y experiencias si no también una posibilidad de internacionalización de sus marcas y alianzas que conlleven la producción de colecciones que salgan fuera de las barreras nacionales, objetivo que se planea RFD dentro de sus pilares, los cuales son formación, visibilización e internacionalización.
Sobre la autora:
Johana Fernández Ormeño: Ingeniera Comercial, Gerente General de Innova Global, Directora de la ONG Global Impact, y fundadora de Runway Fashion Design (RFD). Oradora TEDx Rosario, Argentina, Agosto 2024. Especialista en moda sustentable. Premio 30 Mujeres que Inspiran del Banco de Chile 2025.
