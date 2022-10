La FNGA en la Semana del Clima en Nueva York

La Semana del Clima es uno de los eventos climáticos más importantes a nivel mundial, del cual la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) fue nuevamente parte. Tuvo lugar en Nueva York, del 19 al 25 de septiembre, y el acto de apertura se realizó en el New York Times. Organizada por The Climate Group en colaboración con la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Ciudad de Nueva York. Bajo el lema de “Getting it done” (“logrando que se haga”), su programa constó de más de 500 eventos presenciales, con exposiciones de expertos, tomadores de decisiones y líderes de diferentes ámbitos y lugares del mundo, en torno a la problemática del cambio climático, las energías renovables, la búsqueda de financiamiento, los mercados de bonos, los empleos verdes, entre otros.