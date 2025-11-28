La Capital | FNGA | agenda

La agenda ambiental en las Provincias: protagonista en el proceso de desarrollo nacional

Las provincias, junto al CFI, impulsan un federalismo ambiental sólido basado en políticas, programas, normativas y equipos técnicos articulados desde el territorio

28 de noviembre 2025 · 12:11hs
En una región donde las discusiones ambientales y climáticas suelen asociarse a grandes cumbres internacionales, como las COPs de cambio climático, podría parecer que la agenda se impulsa a través de compromisos globales o desde acuerdos multilaterales que poco dialogan con la realidad de los países. Sin embargo, en Argentina ocurre exactamente lo contrario. El núcleo más activo, sostenido y transformador de la política ambiental no está en los foros globales, está en las provincias.

Son los gobiernos provinciales quienes administran el agua, el suelo, los bosques, la biodiversidad y los territorios, junto a todas las actividades sociales, productivas y económicas que los atraviesan. Son quienes responden a las sequías, inundaciones, incendios, olas de calor y las crisis hídricas. Son quienes articulan con los sectores económicos, gestionan los conflictos socioambientales y trabajan con municipios, comunidades locales, productores y actores sociales. Y, sobre todo, son quienes han construido en la última década una arquitectura institucional ambiental robusta, con planes, normas, inventarios, programas y equipos técnicos que están transformando la escala y profundidad de las decisiones y de las políticas ambientales argentinas.

Ese proceso, que fue madurando en cada provincia, encontró este año un punto de inflexión con la Hoja de Ruta Ambiental impulsada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Acordada con los Gobernadores, esta iniciativa ordena prioridades, fortalece capacidades y articula políticas desde una mirada federal que reconoce la diversidad territorial como un valor. La Hoja de Ruta Ambiental es un proceso vivo y colectivo cuyo propósito es transformar diagnósticos y demandas provinciales en políticas, instrumentos y proyectos concretos. Funciona como una plataforma donde convergen experiencias locales, capacidades técnicas y desafíos productivos para construir una agenda común de desarrollo federal con perspectiva ambiental.

El corazón de este proceso son los Diálogos Federales, instancias en las que 21 jurisdicciones participaron durante septiembre. Allí, autoridades y equipos técnicos provinciales debatieron prioridades, identificaron brechas, propusieron soluciones y consensuaron líneas de acción. Los temas abordados son tan amplios como críticos para el futuro ambiental del país: conservación de la biodiversidad y ecosistemas nativos, producción sostenible de alimentos, transición energética y logística, economía circular y gestión de residuos, territorios sostenibles y resiliente, como así también enfoques transversales asociados a la actualización e innovación normativa, gobernanza, financiamiento y fortalecimiento de capacidades.

Este proceso está respaldado por un marco jurídico contundente: desde la reforma constitucional de 1994, las provincias detentan el dominio originario de los bienes comunes, lo que las convierte en responsables directas de la gestión ambiental. En otras palabras, el federalismo ambiental no es una aspiración: es un mandato constitucional. Y esto implica que cualquier estrategia nacional en materia ambiental debe necesariamente construirse desde, y con, las provincias. Por eso, el protagonismo provincial en asuntos ambientales no es sólo legítimo: es estratégico. Y explica por qué la construcción de una visión ambiental común y federal no puede prescindir de las jurisdicciones que gestionan los territorios y conocen de primera mano sus tensiones, desafíos, oportunidades y límites.

En ese contexto, el CFI, con más de 65 años acompañando a las provincias en políticas de desarrollo, decidió asumir este año un rol renovado: convertirse en articulador del proceso federal. A su función histórica de asistencia técnica y financiera, sumó la creación de un espacio de planificación estratégica que integra la perspectiva ambiental en los caminos del desarrollo nacional. Lo hizo en diálogo estrecho con los gobiernos provinciales, entendiendo que la construcción de políticas públicas ambientales efectivas requiere coordinación, continuidad, intercambio y visión común.

La Hoja de Ruta Ambiental, se basa justamente en ese principio: no se trata de imponer una agenda desde arriba, sino de construir una plataforma donde cada provincia pueda incorporar sus prioridades y fortalecer sus capacidades. Y ese enfoque ya muestra resultados efectivos y concretos.

En los últimos diez años, las provincias consolidaron una agenda ambiental propia. Muchas cuentan con Planes Provinciales de Respuesta al Cambio Climático, inventarios de gases de efecto invernadero, estrategias de mitigación y adaptación, sistemas de gestión ambiental y programas sectoriales con foco en la sostenibilidad ambiental. Varias avanzaron en Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos, leyes de economía circular, normas de biodiversidad, regulaciones de residuos y políticas de energías renovables. La gestión de áreas protegidas se fortaleció, así como la conservación de humedales, la restauración de ecosistemas, la fiscalización ambiental y la gestión de cuencas.

Este crecimiento institucional, apoyado en muchos casos por asistencia técnica y financiera del propio CFI, permitió que las provincias desarrollaran una identidad política ambiental subnacional. Una identidad que trasciende las diferencias partidarias y se refleja en una convicción compartida: la sostenibilidad no es un freno al desarrollo, sino un habilitador de competitividad, inversión y empleo. De hecho, los mercados internacionales ya no aceptan producciones sin criterios ambientales claros, trazabilidad verificable y cumplimiento normativo. En ese escenario, las provincias ven la agenda ambiental como un activo estratégico para posicionarse a nivel nacional e internacional.

La Hoja de Ruta Ambiental profundiza esta visión. En los diálogos federales, las provincias plantearon una agenda contundente: actualizar y financiar los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos; fortalecer corredores biológicos; avanzar en normas para pesca sostenible; construir marcos para la transición energética; resolver pasivos ambientales; armonizar regulaciones de residuos; unificar criterios de Evaluación de Impacto Ambiental y Estratégica; mejorar la gobernanza del agua y la de cuencas interjurisdiccionales; acceder a financiamiento; modernizar sistemas de información; y ampliar capacidades técnicas, entre otros desafíos.

No se limitaron a describir problemas. También aportaron soluciones, propuestas de reformas normativas, mecanismos de financiamiento, estrategias de cooperación internacional y proyectos innovadores para sus territorios. En palabras de los representantes provinciales: “sin financiamiento no hay transición posible, y sin provincias no hay implementación efectiva”.

El proceso se visualización también en la asistencia a la COP30 en Belém do Pará, donde nueve provincias argentinas, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Jujuy, Chaco, San Luis y Santa Fe, presentaron sus políticas y estrategias climáticas, evidencia el peso creciente de estos actores en la escena internacional. Las jurisdicciones no solo diseñan políticas, sino que muestran avances concretos en mitigación, adaptación, transición energética y conservación de la biodiversidad.

Todo esto converge en un mismo diagnóstico: Argentina atraviesa un momento histórico de maduración federal ambiental. Las provincias cuentan con capacidades técnicas, institucionales y políticas; con marcos normativos; con equipos profesionales; con procesos de planificación en marcha; y con proyectos estratégicos listos para escalar. El mensaje es claro: el desarrollo nacional será federal y con perspectiva ambiental, o no será. Y las provincias están hoy en condiciones de liderar ese camino.

