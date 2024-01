El ambientalismo unido en una sola causa: no a la Ley Ómnibus

En una intervención destacada el miércoles pasado, Mercedes Pombo, co-fundadora de la organización Jóvenes por el Clima, expresó su firme oposición al proyecto de ley ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Afirmó que "votar esto en este contexto no se puede calificar de ninguna otra manera que como traición a la patria y como traición a nuestra generación, que pagará estas modificaciones con su futuro".

Sumando a este pedido formal, desde la Fundación Sustentabilidad sin Fronteras forma parte de dos campañas con similar objetivo, una vinculada a pedirle en twitter a los diputados que no voten las modificaciones ambientales, a traves de la web ambientealcongreso.com, y otra campaña referida a juntar firmas para exigir a los legisladores que no modifiquen las leyes ambientales incluidas en el proyecto de Ley Ómnibus, via salvalasleyesambientales.org.

Por último y más allá de las campañas digitales, son muchas las organizaciones ambientales que se sumaron a la movilización del 24 de enero en contra del proyecto mencionado. El retroceso en materia ambiental que implicaría la sanción de la Ley Ómnibus requiere que nos manifestemos de todas las formas posibles. No se trata solo del reclamo de expertos y activistas, es un reclamo por el cuidado del ambiente y la justicia ambiental.