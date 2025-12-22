El agua en disputa: minería, glaciares y decisiones clave

Cuando parecía que el premio a la mayor decepción de 2025 en materia de política climática se lo llevaría una COP30 para el olvido –marcada por incendios en sus propios pabellones, protestas de comunidades locales, escasa participación oficial del gobierno argentino y resultados cuestionables–, diciembre llegó con dos noticias que compiten cabeza a cabeza por ese lugar: la aprobación de la minería metalífera en Mendoza a costa del agua de la provincia y el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares.
Dos decisiones distintas, pero profundamente conectadas. Ambas vuelven a poner sobre la mesa una discusión incómoda y postergada: hasta dónde estamos dispuestos a ceder en materia ambiental en nombre del desarrollo productivo.
Minería en Mendoza: ¿licencia social o urgencia económica?
La reciente aprobación legislativa del proyecto minero San Jorge, que busca explorar cobre en la zona de Uspallata, reabrió un debate sensible para el futuro de Mendoza. La minería metalífera, históricamente resistida, ahora tiene vía libre en un contexto de urgencia económica. La pregunta es si la actividad logró la licencia social o si solo cuenta con una licencia política impulsada por la necesidad de divisas.
Uno de los principales focos de conflicto es el impacto sobre los recursos de una provincia que atraviesa más de 15 años de sequía. Según documentos oficiales, San Jorge utilizaría 141 litros de agua por segundo, lo que equivale a unos 12 millones de litros diarios durante dos décadas.
Las protestas sociales encontraron respaldo en la comunidad científica. Investigadores del CONICET difundieron un comunicado en el que advierten sobre los puntos débiles de la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la empresa, señalando que “no ha respondido sustantivamente las objeciones y sugerencias vertidas en el dictamen técnico y en la mayoría de los informes sectoriales presentados”. Son cuatro los apartados en los que se verifica lo que la mega minería amenazaría: I. Impacto en el recurso hídrico. II. Impacto sobre la biodiversidad. III. Impacto socioeconómico y patrimonial. IV. Impacto sobre el suelo.
Cuando el agua se vuelve negociable
En paralelo, el Gobierno Nacional presentó en el Congreso el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares, con el argumento de “subsanar graves falencias interpretativas” que, según cree, ocasionaron inseguridad jurídica y paralizaron inversiones productivas en áreas clave como la minería.
Desde el discurso oficial, la iniciativa pretende “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”. Sin embargo, detrás de esa formulación, el proyecto propone una reducción de las áreas protegidas, habilitando actividades extractivas en zonas hasta ahora resguardadas por su valor estratégico como reservas de agua dulce.
Vale recordar que la Ley de Glaciares impacta en una superficie ínfima del territorio argentino –menos del 1% de la Cordillera–, una superficie que, además, ya se encuentra en retroceso como consecuencia del cambio climático. El ambiente periglacial, uno de los grandes invisibilizados del debate público, cumple un rol central: almacena hielo donde no parece haberlo; actúa como un regulador hídrico de largo plazo; y su aporte es decisivo en provincias áridas. Paradójicamente, muchas de esas provincias son hoy las principales impulsoras de la modificación.
La norma vigente, sancionada hace 15 años, estableció un criterio claro: la identificación de glaciares y ambientes periglaciales debía estar en manos de la ciencia, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y ese piso de protección debía ser respaldado por todas las jurisdicciones. Ahora se altera ese esquema, desplaza a la ciencia del centro de la decisión y otorga a los gobiernos provinciales la potestad de definir qué queda y qué no bajo protección.
Es decir, habilita alos equipos técnicos provinciales a excluir glaciares o ambientes periglaciales del Inventario Nacional de Glaciares si consideran que no cumple la función de reserva estratégica de agua. En esos casos, el IANIGLA “deberá eliminarlo” del registro. Más aún, el texto aclara que la omisión o demora en la actualización del inventario no afectará la validez de una autorización ya otorgada para realizar una Evaluación de Impacto Ambiental, abriendo la puerta a que proyectos productivos avancen aun cuando el proceso técnico no esté completo.
Un debate que excede a Mendoza
Ambos casos son síntomas de un debate más profundo sobre el modelo de desarrollo que Argentina elige en un escenario de crisis climática, estrés hídrico y crecientes conflictos sociales.
El desafío no es producción o ambiente, una falsa dicotomía que ya demostró sus límites. El verdadero desafío es construir decisiones públicas que entiendan que sin agua no hay desarrollo posible. Y cuando se negocian las bases naturales que sostienen la vida y la economía, las consecuencias rara vez se pagan en el corto plazo, pero siempre llegan.
Noticias relacionadas
Un año de impacto: los hitos de la FNGA en 2025
FNGA: 35 años de historia para construir 35 años de futuro
Moda, Tecnología e Impacto: La Transformación que Propone la Brasileña no.wastee
Ambiente, soberanía y política en los límites al extractivismo
Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale
Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio
Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores
Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios
Lo último
Obras, programas y políticas públicas desarrolladas en el departamento San Martín durante 2025
La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios
Un año de impacto: los hitos de la FNGA en 2025
La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo
Fueron arrestados en el barrio 7 de Septiembre con cocaína, marihuana y dinero, en un operativo que dejó en evidencia la continuidad operativa de la banda pese a tener jefes prófugos y referentes encarcelados. Entre los detenidos está la hija del expolicía, ahora preso, Juan José Raffo
Economía
La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios
Policiales
Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua
La Ciudad
Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos
La Ciudad
Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más
POLICIALES
Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale
Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio
Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores
Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios
El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana
Ovación
Ovación
Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver
Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver
Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca
Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos
Policiales
Policiales
La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo
Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua
Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera
La Ciudad
La Ciudad
Reapertura del Aeropuerto de Rosario: todos los vuelos internacionales que tendrá la terminal
Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para modernizar y ampliar el sistema
En pleno centro: se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter
Ronda especial de fin de año: Manos Solidarias llegará a 700 personas que viven en la calle
POLICIALES
La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera
Policiales
Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores
Información General
Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios
POLICIALES
Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio
POLICIALES
Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio
Ovación
Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate
Información General
El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva
Economía
El gobierno asegura que el "2026 será el mejor año de la economía en décadas"
La Región
Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe
La Ciudad
Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario
Información General
Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025
Economía
Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje
Política
Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner
La Ciudad
Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol
Información General
Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge
La Ciudad
Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor
La Capital
Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR
La Ciudad
Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales
Política
Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna
El Mundo
Perú condenó a policías por tortura y violencia sexual sobre una persona trans