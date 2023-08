Debates y perspectivas para un comercio internacional más sostenible en la OMC

A pesar de la extensa historia del sistema multilateral de comercio, la creciente relevancia otorgada a las políticas ambientales es relativamente reciente. No fue hasta finales de la Ronda Uruguay, en 1994, que los Ministros de Comercio de los países participantes tomaron la decisión de comenzar un amplio programa de trabajo sobre comercio y medio ambiente en la Organización Mundial de Comercio (OMC). A partir de ello, se estableció el Comité de Comercio y Medio Ambiente (CTE, por sus siglas en inglés -Committee on Trade and Environment-), el cual ha permitido incorporar problemáticas vinculadas al medio ambiente y al desarrollo sostenible en el marco de la OMC.