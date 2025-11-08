La Capital | Expocon | real estate

Real estate digital: Metro Futuro tokeniza proyectos inmobiliarios

La plataforma fundada por Juan Porrazzo conecta desarrolladores e inversores a través de metros “tokenizados”, con operación 100% online y encuadre en el mercado de capitales.

8 de noviembre 2025 · 07:42hs
Real estate digital: Metro Futuro tokeniza proyectos inmobiliarios

Metro Futuro es un portal que conecta a desarrolladores e inversores dentro del mercado inmobiliario digital”, resume Juan Porrazzo, socio y cofundador de la compañía. La propuesta se apoya en un proceso de tokenización que fracciona económicamente un proyecto para facilitar su financiamiento y su acceso a pequeños y grandes inversores.

Según Porrazzo, el sistema permite a los desarrolladores financiar sus proyectos de manera directa, sencilla y con certezas, sin necesidad de intermediarios tradicionales. “Si sos desarrollador inmobiliario, Metro Futuro te permite tokenizar tu proyecto y crear tu propio sistema de financiación sin intermediarios”, define.

Embed - METRO FUTURO Una nueva forma de inversión inmobiliaria

Regulación y transparencia

La empresa destaca que cuenta con autorización como emisor registrado en el mercado de capitales y que opera asociada a entidades habilitadas para operar en bolsa. Para Porrazzo, ese encuadre regulatorio es clave: “Llevamos al ladrillo a la era digital con máxima transparencia”.

Cómo invierte el usuario final

Desde el lado del inversor, la operatoria es 100% online: selección del proyecto, monto a invertir y seguimiento de la inversión desde el celular. “Elegí proyectos reales, invertí en metros tokenizados desde cualquier lugar, gestioná todo en línea y recibí resultados con la confianza de un mercado regulado”, sintetiza Porrazzo.

Costos y alcance

El cofundador compara la estructura de costos con la modalidad tradicional de preventa y comercialización de inmuebles: “El modelo permite costos similares a una comercialización tradicional, pero con alcance global, tecnología y transparencia”. Ese alcance internacional es uno de los argumentos para ampliar la base de fondeo de cada desarrollo.

Un paso más en la digitalización del “ladrillo”

La propuesta se inscribe en una tendencia mayor: instrumentos digitales que fraccionan activos (en este caso, metros de un proyecto) para democratizar el acceso a inversiones y acelerar el fondeo de obras. Para desarrolladores, el atractivo pasa por diversificar fuentes de financiamiento y ganar visibilidad; para inversores, por entradas de menor ticket, seguimiento online y marco regulado.

Con esa premisa, Metro Futuro busca posicionarse como plataforma de encuentro entre oferta y demanda en el real estate, trasladando a un entorno digital prácticas conocidas del mercado inmobiliario pero con trazabilidad, gobierno de la información y operabilidad remota como diferencial.

Ver comentarios

Las más leídas

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Lo último

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film Viejos son los trapos

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film "Viejos son los trapos"

Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó De música ligera, el clásico de Soda Stereo

Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó "De música ligera", el clásico de Soda Stereo

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

La Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela fue nominada en una de las 13 ternas que entrega esta primera edición del premio organizado por Aptra

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Por Gonzalo Santamaría
Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Por Patricia Martino

Economía

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Ovación
Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Por Pablo Mihal
Ovación

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Newells tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Newell's tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Policiales
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

La Ciudad
Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista
Información General

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
La Región

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico