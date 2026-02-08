Mac Ingeniería presenta el desarrollo de una nave industrial 8 de febrero 2026 · 00:00hs

Luego de la reciente construcción e inauguración del gran complejo logístico, comercial y de oficinas DEPOT CENTER y DEPOT OFFICE ubicado en la intersección de la Avenida Circunvalación de Rosario y el comienzo de la Autopista Rosario – Buenos Aires, Mac Ingeniería decide aumentar la apuesta y lanzar su propio desarrollo sobre el corredor sur.

En un enclave estratégico al borde de la Autopista Rosario – Buenos Aires y a tan sólo 3km de la Avenida Circunvalación, se emplaza Nodo 274; una nave industrial de fuerte carácter multiprogramático. Con aproximadamente 8.000 m² cubiertos y una arquitectura industrial refinada, la construcción del proyecto avanza a paso firme y tiene fecha de finalización proyectada para finales de 2027.

Detrás de una extensa playa de maniobras –a la cual se accede por control de acceso desde una garita de seguridad exclusiva del predio– cinco unidades de 1.025 m² se acomodan en hilera para rematar en una sexta acristalada sobre la autopista, de clara vocación comercial y expositiva (2.875 m²).

Con tecnología de avanzada y los más altos estándares constructivos; como un suelo de hormigón doble capa (H8 + H30) y cubiertas de chapa U-45 con aislante térmico lana de vidrio ISOVER, este nodo busca posicionarse como punta de lanza de los desarrollos del sur metropolitano. Kilómetro 274 y Camino Rafael Obligado.