"Gran Hermano": se conocieron los nominados y "se le juntó el ganado" a Camila

"Se le juntó el ganado", fue la frase con la que Santiago del Moro, conductor del reality, definió el desafío que enfrenta la joven. Mientras ella decide qué hacer los fans del programa especularon en las redes sociales sobre qué tenía que hacer, al tiempo que empezaron a votar ya sea vía online o por SMS. El nombre de Camila se convirtió en tendencia, lo que reveló la atención que generó su dilema.

Ella misma lo admitió en el confesionario, donde, ante la consulta de Gran Hermano sobre quién no quisiera que se fuera, dijo: “A Alfa lo veo como un padre y me marcó mucho porque fue el primero que confió en mí. Entonces no quisiera que él se fuera”. Qué hará finalmente se sabrá en pocas horas más: si opta por su padre putativo en la casa o si prefiere ayudar al salteño por quien siente una gran atracción.

Cómo fueron las nominaciones

Romina

2 para Nacho y 1 para Ariel. “La verdad es que estamos mejor, con buena convivencia, pero los mismos motivos. Fue de los primeros con quien no tuve tanta afinidad, nada más que eso. Siento un cariño grande por él”, explicó la exdiputada sobre Juan Ignacio, manteniéndose igual que en semanas anteriores. “Con Ari nos llevamos bien, es un buen compañero, pero con otros tengo más afinidad”, concluyó Romina.

Alfa

2 para Ariel y 1 para Marcos.. “Es por una cuestión de afinidad aunque estamos superando varias cosas para estar bien. El cariño que tengo por otros es superior”, indicó Alfa al nominar al parrillero. Y explicó: “No sé a quién votar, entonces lo voto a Marcos porque creo que no va a quedar nominado”.

Walter casi tiene la intención de cambiar su voto hacia el salteño -Gran Hermano igual le iba a aclarar que eso no está permitido-, pero finalmente sostuvo su nominación y reiteró que creía que el primo no quedaría en placa.

Daniela

2 para Ariel y 1 para Walter. “Son dos personas que están discutiendo siempre, se amigan y se pelean. Es incómodo y raro”, disparó la joven y añadió: “Tengo afinidad con todos y es por una cuestión de convivencia. Están yendo y viniendo con las peleas, y sumo que Camila seguro lo va a salvar”.

Nacho

2 para Marcos y 1 para Julieta. “Por una cuestión de estrategia, intuyo que puede llegar a estar en placa, y además es porque Camila es líder y que él lo fue dos semanas consecutivas”, apuntó Juan Ignacio. Y sentenció: “Le doy un voto por más que me duela. Es una cuestión de juego y se va achicando todo. Creo que si ella entra en la placa, puedo llegar a zafar yo. No me queda otra opción”.

La Tora

2 para Walter y 1 para Daniela. “Es porque Camila es líder y sé que lo va a salvar”, sostuvo la Tora sobre sus votos a Alfa. Y sobre Daniela indicó: “Me costó un poco, creo que Ariel va a ir a placa y ayer recibí una picada de nuca para intentar votar al Primo y no me gustó. De las personas que quedan, es la que menos me molestaría votar”.

Ariel

2 para Julieta y 1 para Romina. “Los motivos son porque desde que llegué fui zafando en las placas, y la idea, aunque no logro, es armar una más grande y diferente que las últimas. Tengo cero problemas con ella”, se explayó Ariel, y abundó: “Un puntito para Romi por el mismo motivo, para abrir la placa y porque hace mucho que no está. Ella dijo ayer que no estaría tan mal porque uno necesita del público”.

Marcos

2 para Nacho y 1 para Ariel. “Si bien nos llevamos bien, creo que no tengo tanta relación como con otros”, indicó el salteño al nominar a Nacho. “No tengo tanta afinidad aunque me llevo bien, está hace menos tiempo que otros compañeros”, finalizó.

Camila

2 para Nacho “Fue por comentarios que tira, no más que eso. La gente ve todo”, disparó la ganadora de la prueba del líder sobre su voto a Juan Ignacio. “Esta semana nos llevamos mejor y me puse contenta, pero me sentiría mal votando a otras personas”, dijo sobre su nominación a la Tora.

Julieta

2 para Ariel y 1 para Walter. Julieta quiso hacer la nominación espontánea pero Gran Hermano le aclaró que el espacio de la gala es para los votos regulares. “Me estoy llevando mejor, pero si tengo que nominar por afinidad, es a él. Hay algo que no me permite abrirme con Ariel, es una cuestión de feeling, se tiene o no se tiene, y creo que sigue habiendo algo de personaje. Cuando le sale su verdadera personalidad, enojándose o diciendo una mala palabra, se arrepiente. No me parece genuino”, indicó Julieta sobre Ariel.

“Me costó pensarlo y se lo voy a dar a Walter. Me cuesta porque lo quiero y porque la casa sin él sería distinta. Es por una cuestión de juego, para exponer a Camila y ver qué hace, y también porque tenemos una imagen fuerte de él en placa y ahora hace bastantes semanas que no va”, señaló sobre su voto a Alfa.

“Ocurrieron situaciones, comentarios y actitudes que no comparto -y no tuve problemas en decírselo en la cara-, y el defecto de él es que es muy terco. No sé cómo lo habrá visto la gente”, sostuvo Julieta al votar a Walter.

Cómo quedó la votación final

8 Ariel

4 Nacho

4 Walter

3 Marcos

3 Julieta

1 Daniela

1 Romina