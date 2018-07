"No está 11 puntos", admitió el abogado de Pity Alvarez

El abogador de Pity Alvarez, Sebastián Queijeiro admitió hoy que su cliente "no está11 puntos", a causa de su larga adicción a las drogas, pero aseguró que "canta, ensaya y tiene una vida normal".

Consultado por su paredero, puesto que se lo busca por un crimen cometido en una zona de Villa Lugano, el representante legal sostuvo que el último contacto que tuvo con el cantante fue en el trágico y fallido recital en San Miguel de Tucumán, donde el músico no se presentó a tocar y un grupo de espectadores incendiaron el escenario.

"Sé lo que está pasando por los medios, pero no me he comunicado con él ni con la familia", señaló Queijeiro en conferencia de prensa.

Asimismo, aclaró que "nunca más estuvo con un arma" desde aquel episodio perpetrado en 2014, en el cual quedó sobreseído por la Justicia al declararlo inimputable.

En tanto, Queijeiro concluyó que Pity "tiene una familia normal, una banda con la cual el ensaya y muchísima gente que lo acompaña y lo apoya".