Flor de la V acusó a Walter Queijeiro por "violencia de género"

Florencia de la V no se quedó callada. Nunca lo hace. Menos en un caso polémico como el que se suscitó después de que el periodista deportivo Walter Queijeiro, que participa del programa de América “Polémica en el bar” dijera la actriz es “biológicamente un hombre”.

“Yo no soy médico pero si tiene alguna enfermedad yo creo que le tienen que dar la medicación correspondiente a un hombre”, aseguró Queijeiro, quien ya había protagonizado un fuerte cruce con el marido de la mediática, Pablo Goycochea.

“Una vez tuve un problema con el esposo que me desafió a pelear. Fue en 2012, por algo que yo dije que ni siquiera me acordaba porque hacía dos años que me había ido de ese programa”, reconoció el periodista y excandidato a intendente de Quilmes.

La protagonista de “La fiesta inolvidable” no dudó en lanzar su réplica. “Gente con ese pensamiento sigue habiendo y va a haber, pero por suerte están quedando atrás, y están quedando menos. Las nuevas generaciones, nuestros hijos y los que vienen, ya piensan de manera diferente”, disparó Flor de la V en declaraciones a Crónica.

“Hoy creo que la sociedad está mucho más preparada y la condena social es inmediata. Eso antes no sucedía. Todo era enfrentamientos mediáticos y cosas de color. Esto es violencia de género y la gente lo toma así hoy. El repudio es inmediato”, comentó la intérprete que recibió el inmediato apoyo de Victoria Donda, titular del Inadi.