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Universitario fue profeta en su tierra y se consagró campeón de la Superliga de Hóckey 2026

Universitario se coronó en la Fase Final de la Superliga de Hóckey 2026 en Rosario tras vencer en la final a Alemán por penales australianos.

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

23 de junio 2026 · 05:00hs
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Tras un fin de semana intenso

Tras un fin de semana intenso, Universitario se coronó campeón. FOTO. Diego Amiano.

El pasado fin de semana culminó en Rosario la Fase Final de la Superliga de Hockey (SLH) 2026, certamen en el que Universitario, en su rama masculina, se consagró como campeón del torneo de clubes más importante del interior del país, y si es así es porque la Asociación de Buenos Aires (AHBA) optó por no permitir la participación de sus equipos.

Más allá de ese contexto, el equipo del barrio Las Delicias fue profeta en su tierra. Se coronó en el estadio Mundialista Luciana Aymar ante su gente y se aseguró su boleto directo para la Fase Final 2027. Jockey Club Rosario, en tanto, finalizó en el 5º lugar y GER, en el 6º.

La final quedará en el recuerdo por la mística y el carácter de los académicos que perdían 3-1 ante Alemán de Mendoza, reaccionaron a tiempo para estampar el empate y terminaron coronándose en una electrizante definición por penales australianos. Durante el tiempo reglamentario, en Universitario anotaron Genaro Molteni y Lautaro Lucero (2); mientras que en los penales marcaron Mauro Conforti, Mateo Wasinski y el Olímpico de Oro Manuel Brunet (2).

En el torneo, Universitario terminó la fase clasificatoria en segundo lugar, con seis puntos, tras golear a Universitario de Córdoba 6-1, con tantos de Iñaki Álvarez, Mauro Conforti (2), Gerónimo Maino, Genaro Molteni y Mateo Wasinski; caer 4-3 ante Alemán (Franco Vetere e Ignacio Aimar -2-) y superar a Jockey Club Rosario 2-1, con goles de Manuel Brunet y Mauro Conforti.

En semifinales, tras empatar 2-2 con San Martín, con goles de Alex Vernaschi Nielsen y Genaro Molteni, sacó boleto a la final tras imponerse en los penales australianos 3-2, con tantos de Manuel Brunet, Mateo Wasinski y Mauro Conforti.

Universitario: el plantel campeón

En materia de premios, Lautaro Lucero se quedó con el halago de ser el mejor jugador de la final.

El plantel campeón estuvo integrado por los jugadores Nicolás Alejandro Varisco, Alex Vernaschi Nielsen, David Rodríguez, Geronimo Maino, Ignacio Pablo Aimar, Franco Vetere, Mauro Conforti, Iñaki Alvarez, Lautaro Ernesto Lucero (capitán), Tomás Mutti Stegmann, Juan Ignacio Persoglia, Manuel Brian Harte, Genaro Molteni, Alesandro Javier Barberis, Manuel Brunet, Mateo Valentín Wasinski, Tomás Rodríguez, Gabriel Walter Boveda y Matías Ezequiel Tabares. El staff, en tanto, lo integraron Carlos Young (entrenador), Rodrigo Alejandro Milano (PF), Walter Varisco (Jefe de Equipo), Richard Paletta (Médico) y Alejandrina Booth (Presidente de la Delegación).

Hockey, por el lado de las damas

Por el lado de las damas, el consuelo y la plaza para el año próximo llegaron a través de Duendes A, que finalizó en la cuarta posición. El equipo que termine liderando el ranking de la Asociación de Hockey del Litoral (AHL) en este 2026 se quedará con ese cupo para la SLH 2027. Universitario, en tanto, se quedó con el 5º puesto y GER con el 7º.

En su campaña, el conjunto verdinegro empató con Marista 2-2 (Jazmín Peralta y Luisina Marotta), venció a La Salle 5-2 (Ayelén Aimar, Lucía Pujol, Valentina Mora, Paula Mercado y Belén Lavia) y cayó ante Universidad Nacional de San Juan 3-1 (Ayelén Aimar), cerrando la fase inicial en el segundo lugar de la Zona A. Luego, en las semifinales, cayó ante Córdoba Athletic 3-2 (Paula Mercado y Luisina Marotta) en penales tras empatar 2-2 con dos goles de Paula Mercado y en el último partido del torneo, perdió con Marista 5-4 (Martina Cosignani, Jazmín Peralta, Candela Bonfiglio y María Sol Jure), también en los penales, tras igualar 1-1 (Paula Mercado) en tiempo reglamentario.

El mapa de la Superliga 2027

Según el sitio especializado “Esto es hóckey”, la proyección del torneo para el año que viene ya empieza a delinear las plazas por asociación, tras computarse los campeones de la Fase 1 y los mejores clasificados de esta Fase Final 2026:

Córdoba (5 plazas): Córdoba Athletic (Campeón Damas y dio un cupo por su 3er puesto Caballeros), La Salle (Campeón Fase 1 Caballeros), Jockey Club de Córdoba (Campeón Fase 1 Caballeros) y Universitario de Córdoba (Campeón Fase 1 Damas).

Mendoza (4 plazas): Una plaza por el 2º puesto de Los Tordos, Una plaza por el 3º puesto de Marista en Damas, una plaza por el 2º lugar de Alemán en caballeros y el cupo por el subcampeonato de la Fase 1 Masculina.

Rosario / Litoral (3 plazas): Universitario de Rosario (Campeón Caballeros), Atlético del Rosario (Campeón Fase 1 Damas) y el cupo obtenido por el 4º puesto de Duendes en Damas.

Provincia de Buenos Aires (2 plazas): Mar del Plata (Campeón Fase 1 Damas) y Monte Hermoso (Campeón Fase 1 Damas).

Tucumán (1 plaza): Cupo por el 4º puesto de San Martín en Caballeros.

Salta (1 plaza): Cupo por el subcampeonato en la Fase 1 Masculina.

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