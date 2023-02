El Hotel de los Famosos 2: Flor Moyano denunció por abuso sexual a Juani Martino

“‘Los hechos denunciados han tenido suceso donde se grababa el ya mencionado reality, en la zona de Cañuelas. El denunciado fue compañero de equipo a partir de lo cual se generó entre nosotros una buena relación", se plantea en la denuncia.

Según el relato de Flor, “Juan al principio me escuchaba, me aconsejaba. Y pasó de aconsejarme en apariencia y sin interés, a imponerme qué decir y qué hacer. Esto se dio cuando él comenzó a cansarse de mí, de que yo compartía tiempo con él, pero yo no quería tener relaciones sexuales”.

“Cuando le dije que no quería tener relaciones sexuales, sustituyó los intentos de conquista por conductas violentas, tendientes a manipularme y hostigarme en la convivencia. Aunque en principio lo hacía de manera solapada, no lo hizo adelante de todos y tampoco era una actitud constante”, planteó.

En el texto presentado a la justicia, Moyano definió a Martino como un “agresor sexual que construyó en mi psiquis un verdadero monstruo que mediante incansables actos de violencia y humillación fue logrando que aumente mi nivel de tolerancia ante sus comportamientos legitimando la degradación de mi persona y sometiéndome ante su poder”.

“El denunciado en una ocasión pasó cerca de mí y me manoseó", remarcó. "Este fue el acto que comenzó a doblegar mi voluntad y a ponerme psicológicamente contra las cuerdas”, sostuvo la mujer en la denuncia.

Continúa: "Un día en el que ingresé al baño a lavarme los dientes, el denunciado de manera intempestiva, se metió detrás de mi vulnerando mi intimidad para besarme, tocarme y demás. En dichas ocasiones se quitaba el micrófono para que no se escuche. Y constantemente intentaba bajarme la ropa, lo que me ponía en un lugar de vulnerabilidad e indefensión total. Una vez que sucedían estos hechos, él seguía como si nada maltratándome, insultándome, humillándome y nada pasaba”.

“Una noche me llevó al campo, lejos de las cámaras, manifestándome que quería tener relaciones sexuales, a lo que me negué. En otra ocasión cuando me bañaba, también se metió al baño para intentar tener relaciones, situación que logré repeler”, se especifica en otro tramo de la denuncia.

El texto avanza en detalles sobre otra situación en donde el hombre la habría obligado a tener sexo. "Esta situación me derrumbó espiritualmente y psicológicamente. Me sentí peor que nunca, totalmente ultrajada, indefensa y denostada”, planteó Moyano.

"La falta de intervención por parte de todos los participantes, de manera directa e indirecta en el reality, me dejaron con una única certeza: que yo estaba sola ante los abusos”, remarcó.

Luego dio detalles sobre otro episodio en el que una noche fue abusada sexualmente por el compañero de reality en la habitación que ambos compartían con otros participantes.

En otra parte de la denuncia, Flor detalló cómo fue la intervención de la producción de El Hotel de los Famosos 2. “Una productora de la mañana, Florencia, me vio angustiada (...) Fuera de cámara le comento lo sucedió, ella actúa al instante, me dice que iba a comunicar lo sucedido a producción. Yo busco a Flor Ventura y le cuento lo que pasó (...) Hasta que me llama la producción y me aislaron para hablar con la psicóloga. Ella me dijo que a él lo iban a echar del juego, que todo iba a estar bien. Yo estaba completamente bloqueada. Al rato viene Pablo, el director de la productora, para decirme que ya lo habían echado del programa al participante y que cuente con ellos para lo que necesitara”.