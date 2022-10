El enojo de L-Gante con Despre: "Si sos turro, bancátela"

Luego también se dijo que en realidad el joven circulaba con la pistola porque recibió amenazas de L-Gante y un amigo de este apodado "El Oso", diciéndole que le iban a incendiar el auto. En el programa Nosotros a la mañana, el periodista experto en policiales Pampa Mónaco relató que Despre "declaró ante la fiscal Virginia Toso" y dijo que "esa pistola no era de él y que no había ingresado con ella al boliche. Por ende, estaba insinuando que se la plantaron". Pero, Mónaco también contó que "su abogada dice que su cliente tenía esa arma porque L-Gante y su mano derecha, El Oso, lo venían amenazando y le incendiaron un auto".

Louis Tomlinson se vuelca al punk con su nueva canción "Out Of My System"

A raíz de estas declaraciones, la abogada del joven comentó que van a ampliar las declaraciones de Javier Desprebíteris para poder continuar con una denuncia formal e individualizar a esta persona que solo se la conoce como El Oso, ya que según le comentó a la profesional, este supuesto mano derecha de L-Gante se acercó a él y lo amenazó, lo cual hizo temer por su vida y la de su novia Tamara.

Habló Fernanda Herrera, la abogada de "Despre", el novio de Tamara Baez preso por tenencia de arma

Sobre todo esto fue consultado L-Gante, quien aclaró en vivo para el programa A la tarde lo siguiente: "Yo hablé con él (Despre), le dejé buenas palabras para que sepa que mi palabra ya la tenía y que la mejor", comenzó diciendo el cantante. Un periodista le preguntó si sabía que el chico estaba armado y respondió que no, pero ahora que salió todo en televisión sí se enteró. "Ahora sí me interesa porque está mi hija entre medio. Y el otro pibito ese no se que se saca foto en la casa de mi hija enfierrado con el otro. Pero de última si sos turro, bancátela. Si andás con eso te la tenés que bancar, y no denunciar tampoco por cualquier cosa". El cantante afirmó: "Para mí ya es una payasada lo que me están haciendo. Que de todo soy la culpa yo".

La foto de Despre con un arma en la casa de L-Gante.png

La foto en cuestión es una foto en la que aparecen Despre y un joven llamado Facundo, sentados en una hamaca paraguaya, posando con una pistola en la mano. "Hay que ser ... para andar enfierrado adentro de un country", comentó el cantante. Finalmente, L-Gante aclaró que no conoce a ningún Oso, únicamente a un tío suyo que no tiene nada que ver, que no tiene redes sociales y que es un hombre trabajador.