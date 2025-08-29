La guitarra de Federico García Lorca en el Museo Estévez

Organizado por Valor Rosario, y coordinado por Bernardo Conde de Narváiz, se presentó en el Museo Estévez, un espectáculo, de guitarras, danzas y recitados. El público asitente, se deleitó, con el Conjunto de danzas y castañuelas de Cecilia González Pastrana, la guitarra y textos de Sebastián Sanginesi, la cantante Analía Bustamante y la actriz Juana Novelli. Una nueva jornada a puro arte.