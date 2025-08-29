Das Leben presenta su calendario: ocho noches para marcar la temporada en Complejo Forest

Das Leben, el club underground de referencia en Rosario, anuncia una seguidilla de fechas que consolidan su propuesta: cabina al ras del público, pista enfocada en la música. La programación se extiende de fines de agosto a octubre con ocho noches imperdibles.

Viernes 13 de septiembre: Emi Galván

Viernes 20 de septiembre: Key City

Viernes 27 de septiembre: Sergio Saffe

Viernes 4 de octubre: Bodeler

Viernes 11 de octubre: Marco Montapponi & Tato Seco

Viernes 18 de octubre: TBA (a confirmar)

Más que una grilla, se trata de un relato continuo donde cada fecha aporta su identidad: desde sets melódicos y progresivos hasta propuestas grooveras de alto impacto, siempre en el marco íntimo que distingue al club.

Tickets a la venta en https://www.passline.com

+ INFO en instagram https://www.instagram.com/dasleben.arg/