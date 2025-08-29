Más bienestar en la pantalla: Mirta de Fussi presenta nuevos micros

Mirta regresó al estudio de televisión para grabar una nueva serie de ejercicios destinada al programa “Televida con Salud”. Sus rutinas breves ya forman parte habitual de este ciclo televisivo que se emite los sábados al mediodía bajo la conducción de Claudio Márquez. Quienes deseen volver a ver sus clases de yoga y pilates también pueden encontrarlas en su canal de YouTube y en su cuenta de Instagram, donde están disponibles en todo momento. Gracias a esta difusión online, sus seguidores pueden adaptar las prácticas a sus propios tiempos y espacios. Como destaca Mirta: “Si alguien no puede venir al centro, igual puede moverse en casa y mantenerse en forma”.